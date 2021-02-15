Рада приняла за основу законопроект о доступной растаможке «еврономеров»

Верховная Рада поддержала в первом чтении проекты законов №4643-д и №4644-д по изменению формулы расчета акциза и введению правил для владельцев, которые не растаможили авто вовремя.
Об этом пишет espreso.tv.
Проект закона № 4643-д:
— для двигателя 2 тыс. куб. см это 0,25 евро;
— до 3 тыс. куб. см — 0,2 евро;
— до 4 тыс. куб. см — 0,25 евро;
— до 5 тыс. куб. см — 0,35 евро;
— от 5 001 куб. см — 0,5 евро.
Проект закона № 4644-д:
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