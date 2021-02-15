Рада приняла за основу законопроект о доступной растаможке «еврономеров»

Верховная Рада поддержала в первом чтении проекты законов №4643-д и №4644-д по изменению формулы расчета акциза и введению правил для владельцев, которые не растаможили авто вовремя.

Об этом пишет espreso.tv.

Проект закона № 4643-д:

будет касаться авто, которые были ввезены до конца 2020 года и действовать 180 дней с момента принятия;

согласно документу, один человек сможет растаможить не более одного авто одной категории. Авто при этом должны соответствовать стандарту «Евро-2» или выше;

законопроект также предлагает изменить формулу расчета акциза: базовая ставка + коэффициент двигателя + доплата за дизельный двигатель;

базовая ставка будет зависеть от возраста машины. Если он составляет до девяти лет — базовая ставка нулевая. В дальнейшем она увеличивается на 25 евро с каждым годом. Таким образом, базовая ставка для машины, изготовленной 15 лет назад, будет составлять 150 евро;

коэффициент двигателя будет зависеть от его объема. Для его расчета необходимо объем умножить на соответствующую ставку:

— для двигателя 2 тыс. куб. см это 0,25 евро;

— до 3 тыс. куб. см — 0,2 евро;

— до 4 тыс. куб. см — 0,25 евро;

— до 5 тыс. куб. см — 0,35 евро;

— от 5 001 куб. см — 0,5 евро.

Проект закона № 4644-д:

согласно пояснительной записке, предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс для временного упрощения растаможки авто на еврономерах;

уменьшается штраф за незаконное пребывание авто в Украине со 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи;

когда владелец заплатит штраф, авто можно будет вывезти за границу или растаможить в Украине.

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