День финансов: сумма госдолга на каждого, учет оборотов для ФЛП, зарплаты, как в Польше

Понедельник, 1 февраля. День открытий. Прямых и косвенных.

Первый в Украине. Сегодня в Blockbuster Mall (проспект Степана Бандеры, 34 В, Киев) открылся первый в Украине оффлайн-магазин шведской компании IKEA, крупнейшего в мире ритейлера мебели и товаров для дома. Напомним, IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина еще в сентябре 2018 года. Изначально предполагалось, что объект появится в ТРЦ Ocean Mall в середине 2019 года.

Сумма госдолга на каждого. В январе государственный долг Украины увеличился на 9,9 млрд грн до 2,5 трлн грн. Как пишет «Цена государства», в расчете на каждого украинца государственный долг в январе вырос до 61 790 грн, или чуть более $ 2 тыс.

“Налог на Google". В Украине предлагают создать механизм, который позволит уравнять нерезидентов с резидентами, благодаря чему будет наполняться бюджет страны. Так называемый «налог на Google» — это частный случай налогообложения НДС. По сути, это дополнительная плата за предоставление электронных услуг.

Учет оборотов для ФЛП. Как сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, в ближайшее время повышать налоговые ставки для физлиц-предпринимателей не будут. При этом с 2022 года запустят обязательный учет их оборотов, что позволит отделить действительно мелкий бизнес от среднего и крупного, который использует ФЛП для минимизации налоговых платежей.

Зарплаты, «как в Польше или Словакии». Ожидайте… Правительство ставит задачу до 2030 года выйти по средним зарплатам в Украине на уровень Польши или Словакии, говорит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он также напомнил, что на прошлой неделе Кабмин одобрил проект закона о введении системы стимулирующих мер для граждан, которые работали за рубежом и вернулись в Украину. Государство готово выделять до 150 тысяч гривен каждому такому человеку. Все, чтобы помочь с началом собственного бизнеса.

До 3 тыс. долл. и SMS-подтверждение для выхода из дома. В мире продолжается борьба с пандемией. Некоторые страны настроенные очень решительно. Так, в Израиле принят закон, увеличивший вдвое штрафы за нарушение режима изоляции. Максимальный штраф за нарушение правил увеличится до 3 тыс. долларов США. А Словакия и вовсе рассматривает введение SMS-подтверждения для выхода из дома.

Шесть проектов концессионных дорог. По словам министра инфраструктуры Криклия, в Украине планируют провести конкурсы по шести проектам строительства концессионных дорог. На первом этапе программы будут отремонтированы участки общей протяженностью около 1400 км. Напомним, эти дороги не будут платными для граждан. За инфраструктуру будет платить государство, но в рассрочку в течение 20−30 лет.