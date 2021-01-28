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3 тыс. долл.: Израиль принял закон, увеличивший вдвое штрафы за нарушение режима изоляции

3 тыс. долл.: Израиль принял закон, увеличивший вдвое штрафы за нарушение режима изоляции

Законопроект, усиливающий меры по обеспечению общенациональной изоляции от коронавируса путем удвоения штрафов для нарушителей, прошел окончательное голосование.

Об этом пишет timesofisrael.

Закон об увеличении штрафов, против которого категорически возражали ультраортодоксальные и оппозиционные арабские партии коалиции, принял 40-18 во втором чтении и 37-18 в третьем и последнем чтении.

Максимальный штраф за нарушение правил увеличится с 5000 шекелей (1500 долларов США) до 10 000 шекелей (3000 долларов США).

Первоначально эта мера предусматривала штрафы в размере до 20 000 шекелей, но эта сумма была снижена.

Максимальный штраф может быть наложен на образовательные учреждения и любого, кто нарушает правила, управляя бизнесом, магазином, вечеринкой, конференцией, церемонией, фестивалем, организованной поездкой, спортивным мероприятием или шоу.

По материалам Finance.UA
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