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Гетманцев рассказал, повысят ли в Украине налоги для ФЛП

Гетманцев рассказал, повысят ли в Украине налоги для ФЛП

В Украине в ближайшее время повышать налоговые ставки для физлиц-предпринимателей (ФЛП) не будут. При этом со следующего года запустят обязательный учет их оборотов, что позволит отделить действительно мелкий бизнес от среднего и крупного, который использует ФЛП для минимизации налоговых платежей.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью Обозревателю.

«Я думаю, нам надо отделить малый бизнес от среднего и крупного. Это то, что мы должны сделать сейчас. Есть виды деятельности, которые не могут быть малым бизнесом», — сказал Гетманцев в ответ на предложение пересмотреть ставки.

Малый бизнес пусть работает на той системе, которая есть. «Но если малый бизнес уже стал средним, будьте любезны платить налоги так, как это делают все. Средний и крупный бизнес не имеет права использовать единый налог», — добавил депутат.

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В Украине более 1,9 млн физлиц-предпринимателей (ФЛП). Институт «единого налога» ввели в конце 90-х. С его помощью предприниматели могут платить налогов меньше, чем в среднем платит любой учитель или медик.

«Активисты, которые якобы отстаивают интересы ФЛП, сами говорят, что борются за права малого и среднего бизнеса. Но „единый налог“ вообще не должен касаться среднего бизнеса. И давайте признаем, сейчас это самый распространенный инструмент уклонения от уплаты налогов. Тут и доказывать нечего: заказав товар в интернете или пройдясь по улицам наших городов, любой может в этом убедиться», — пояснил Гетманцев.

Справка Finance.ua:

  • С 1 января этого года вступили в силу новые подпункты в Налоговом кодексе Украины относительно начисления пени.
  • Глава ГНС Алексей Любченко считает, что в Украине необходимо усиливать меры и ответственность за неуплату налогов, в частности, привлекать к уголовной ответственности.
  • Государственная налоговая служба Украины в автоматическом режиме списала налоговые долги почти 3,7 млн налогоплательщиков.

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По материалам Обозреватель
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