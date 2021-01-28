0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 337 0

Стало известно, где в Украине появятся концессионные дороги

Стало известно, где в Украине появятся концессионные дороги

В Украине планируют провести конкурсы по шести проектам строительства концессионных дорог.

Об этом Министр инфраструктуры Владислав Криклий написал на своей странице в Facebook.

На первом этапе программы будут отремонтированы такие участки общей протяженностью около 1400 км:

  • Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18);
  • Борисполь-Полтава (М-03);
  • Херсон-Николаев (М-14);
  • Киев-Житомир-Ровно (М-06);
  • Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19);
  • Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11).

Читайте также: Премьер ожидает старта реализации первой концессионной дороги в 2021 году

Ожидается, что инвестиции в каждый проект составят 200−350 млн долларов. Они также предусматривают дальнейшее содержание дороги инвестором в течение следующих 20 и более лет.

«Эти дороги не будут платными для граждан. За инфраструктуру будет платить государство, но в рассрочку в течение 20−30 лет. Если дорога не будет содержаться в соответствии с установленными стандартами, платеж инвестору со стороны государства уменьшается на соответствующий размер штрафов, определяемый договором», — уточнил Криклий.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.