Стало известно, где в Украине появятся концессионные дороги

В Украине планируют провести конкурсы по шести проектам строительства концессионных дорог.

Об этом Министр инфраструктуры Владислав Криклий написал на своей странице в Facebook.

На первом этапе программы будут отремонтированы такие участки общей протяженностью около 1400 км:

Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18);

Борисполь-Полтава (М-03);

Херсон-Николаев (М-14);

Киев-Житомир-Ровно (М-06);

Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19);

Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11).

Читайте также: Премьер ожидает старта реализации первой концессионной дороги в 2021 году

Ожидается, что инвестиции в каждый проект составят 200−350 млн долларов. Они также предусматривают дальнейшее содержание дороги инвестором в течение следующих 20 и более лет.

«Эти дороги не будут платными для граждан. За инфраструктуру будет платить государство, но в рассрочку в течение 20−30 лет. Если дорога не будет содержаться в соответствии с установленными стандартами, платеж инвестору со стороны государства уменьшается на соответствующий размер штрафов, определяемый договором», — уточнил Криклий.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫