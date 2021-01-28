Украинцам пообещали зарплаты "как в Польше или Словакии" до 2030 года

Правительство ставит задачу до 2030 года выйти по средним зарплатам в Украине на уровень Польши или Словакии.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.
«В декабре 2020 года реальные зарплаты выросли на 10% по сравнению с декабрем 2019 и составили 14,2 тысячи гривен. Самая важная задача, которую ставит правительство, — это к 2030 году выйти по средним зарплатам на уровень наших соседей из Польши или Словакии», — отметил Шмыгаль.
Он напомнил, что на прошлой неделе Кабмин одобрил проект закона о введении системы стимулирующих мер для граждан, которые работали за рубежом и вернулись в Украину.
«Мы хотим, чтобы такие граждане могли открыть собственное дело и остаться дальше жить и работать в Украине. Государство готово выделять до 150 тысяч гривен, чтобы помочь с началом собственного бизнеса. Это небольшие средства, но мы уверены, что это станет дополнительной мотивацией для людей остаться дома, создавать здесь рабочие места и развивать собственное сообщество», — пишет премьер.
Кроме того, на прошлой неделе по поручению Президента Украины правительство разработало механизм, который запускает ипотечное кредитование под 7%.
«Важно, что это фиксированная ставка в национальной валюте, а первоначальный взнос составляет от 15%. Мы уверены в том, что это даст возможность тысячам украинских семей получить собственное жилье и не ждать его 10 или 20 лет», — добавил он.
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