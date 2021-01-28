Украинцам пообещали зарплаты "как в Польше или Словакии" до 2030 года

Правительство ставит задачу до 2030 года выйти по средним зарплатам в Украине на уровень Польши или Словакии.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

«В декабре 2020 года реальные зарплаты выросли на 10% по сравнению с декабрем 2019 и составили 14,2 тысячи гривен. Самая важная задача, которую ставит правительство, — это к 2030 году выйти по средним зарплатам на уровень наших соседей из Польши или Словакии», — отметил Шмыгаль.

Он напомнил, что на прошлой неделе Кабмин одобрил проект закона о введении системы стимулирующих мер для граждан, которые работали за рубежом и вернулись в Украину.

«Мы хотим, чтобы такие граждане могли открыть собственное дело и остаться дальше жить и работать в Украине. Государство готово выделять до 150 тысяч гривен, чтобы помочь с началом собственного бизнеса. Это небольшие средства, но мы уверены, что это станет дополнительной мотивацией для людей остаться дома, создавать здесь рабочие места и развивать собственное сообщество», — пишет премьер.

Кроме того, на прошлой неделе по поручению Президента Украины правительство разработало механизм, который запускает ипотечное кредитование под 7%.

«Важно, что это фиксированная ставка в национальной валюте, а первоначальный взнос составляет от 15%. Мы уверены в том, что это даст возможность тысячам украинских семей получить собственное жилье и не ждать его 10 или 20 лет», — добавил он.

Справка Finance.ua:

В январе 2020 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Киеве составила 17 086 гривен. Это на 47% больше, чем в целом по стране (11 591 грн).

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в 2020 году выросла на 3,4% и на 1 января 2021 года составляла 3,137 млрд грн, тогда как в декабре 2020 года сократилась на 21,8%

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