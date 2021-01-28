Словакия ужесточает карантин: выход из дома по SMS

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи допустил усиление комендантского часа в стране, введенной для противодействия распространению коронавируса. Рассматривается введение SMS-подтверждения для выхода из дома.

Об этом сообщило словацкое агентство Noviny.

Как пояснил Крайчи, в случае введения такого ограничения гражданам для выхода из дома придется заполнять форму через SMS-сообщение, которую будут рассматривать правоохранители в штабе борьбы с COVID-19. После рассмотрения штаб будет отправлять гражданину уведомление с отказом или разрешением на нарушение комендантского времени на определенный период.

«У нас сейчас серьезная ситуация, поскольку у нас комендантский час, относительно жесткий, но вероятность распространения британского штамма коронавируса очень высока», — заявил он.

Министр добавил, что в понедельник приказал Управлению общественного здравоохранения немедленно начать проверку всех ПЦР-тестов, чтобы определить, «в чем проблема».