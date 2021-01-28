0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 411 0

Налог от Google: Гетманцев озвучил сумму выплат Украине

Налог от Google: Гетманцев озвучил сумму выплат Украине

Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал о том, сколько получит Украина от закона о налоге на Google.

«Законопроект про налог на Google — очень важный законопроект. Речь в нем идет не о введении нового налога, а о введении удобного механизма налогообложения для транснациональных корпораций, которые предоставляют электронные сервисы и работают в этом поле», — сказал он.
Он отметил, что предлагается создать механизм, который позволит сравнять нерезидентов с резидентами, благодаря чему будет наполняться бюджет страны.

Читайте также: Налог на Google: Рада хочет обязать интернет-гигантов платить налоги в Украине

«Мы предлагаем механизм, который будет удобный для них (компаний — ред) и который действует более чем в 80 юрисдикциях в мире, и за счет этого сравнять нерезидентов с резидентами. Компромисс — создать для нерезидентов электронный кабинет, в котором они могут зарегистрироваться и удаленно платить налоги в иностранной валюте и вести диалог с нашей налоговой службой. Мы посчитали, что только от рекламных услуг — а облагается налогом не только реклама, а информационные услуги тоже — это будет около трех миллиардов гривен в год», — резюмировал политик.

Если закон вступит в силу, плательщики НДС из других стран смогут зарегистрироваться на специальном веб-портале. Платить налоги нужно будет в иностранной валюте, при этом регистрировать налоговые накладные не обязательно.

Так называемый «налог на Google» — это частный случай налогообложения НДС, а не новый вид налога, как можно подумать. По сути, это дополнительная плата за предоставление электронных услуг — то есть тех, которые предоставляют через интернет.

По материалам Курс Украины
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.