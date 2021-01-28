Налог от Google: Гетманцев озвучил сумму выплат Украине

Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал о том, сколько получит Украина от закона о налоге на Google.
«Законопроект про налог на Google — очень важный законопроект. Речь в нем идет не о введении нового налога, а о введении удобного механизма налогообложения для транснациональных корпораций, которые предоставляют электронные сервисы и работают в этом поле», — сказал он.
Он отметил, что предлагается создать механизм, который позволит сравнять нерезидентов с резидентами, благодаря чему будет наполняться бюджет страны.
Читайте также: Налог на Google: Рада хочет обязать интернет-гигантов платить налоги в Украине
«Мы предлагаем механизм, который будет удобный для них (компаний — ред) и который действует более чем в 80 юрисдикциях в мире, и за счет этого сравнять нерезидентов с резидентами. Компромисс — создать для нерезидентов электронный кабинет, в котором они могут зарегистрироваться и удаленно платить налоги в иностранной валюте и вести диалог с нашей налоговой службой. Мы посчитали, что только от рекламных услуг — а облагается налогом не только реклама, а информационные услуги тоже — это будет около трех миллиардов гривен в год», — резюмировал политик.
Если закон вступит в силу, плательщики НДС из других стран смогут зарегистрироваться на специальном веб-портале. Платить налоги нужно будет в иностранной валюте, при этом регистрировать налоговые накладные не обязательно.
Так называемый «налог на Google» — это частный случай налогообложения НДС, а не новый вид налога, как можно подумать. По сути, это дополнительная плата за предоставление электронных услуг — то есть тех, которые предоставляют через интернет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам пообещали зарплаты "как в Польше или Словакии" до 2030 года6 ч. назад - 1906 18
Гетманцев рассказал, повысят ли в Украине налоги для ФЛП5 ч. назад - 1414 9
Сегодня открылся первый в Украине магазин IKEA (фото)4 ч. назад - 1822 5
Земельный налог для физлиц: что нужно знатьВчера, 08:30 - 74150 5
Названы лучшие авто с большим клиренсом и малым расходом топливаВчера, 19:04 - 11005 4
Названы лучшие авто с большим клиренсом и малым расходом топливаВчера, 19:04 - 11005 4
Как мошенники «разводят» продавцов на OLX (схема)Вчера, 21:01 - 6201 3
Продолжительность работы в ночное время: кому запрещено (инфографика)Вчера, 20:00 - 5045
Зарплаты в регионах: где платят больше (инфографика)7 ч. назад - 2420
Назван самый популярный в мире модный брендВчера, 16:27 - 2364
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)38 мин. назад - 16
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 557
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1251
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 1071 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1919 2