Налог от Google: Гетманцев озвучил сумму выплат Украине

Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал о том, сколько получит Украина от закона о налоге на Google.

«Законопроект про налог на Google — очень важный законопроект. Речь в нем идет не о введении нового налога, а о введении удобного механизма налогообложения для транснациональных корпораций, которые предоставляют электронные сервисы и работают в этом поле», — сказал он.

Он отметил, что предлагается создать механизм, который позволит сравнять нерезидентов с резидентами, благодаря чему будет наполняться бюджет страны.

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«Мы предлагаем механизм, который будет удобный для них (компаний — ред) и который действует более чем в 80 юрисдикциях в мире, и за счет этого сравнять нерезидентов с резидентами. Компромисс — создать для нерезидентов электронный кабинет, в котором они могут зарегистрироваться и удаленно платить налоги в иностранной валюте и вести диалог с нашей налоговой службой. Мы посчитали, что только от рекламных услуг — а облагается налогом не только реклама, а информационные услуги тоже — это будет около трех миллиардов гривен в год», — резюмировал политик.

Если закон вступит в силу, плательщики НДС из других стран смогут зарегистрироваться на специальном веб-портале. Платить налоги нужно будет в иностранной валюте, при этом регистрировать налоговые накладные не обязательно.

Так называемый «налог на Google» — это частный случай налогообложения НДС, а не новый вид налога, как можно подумать. По сути, это дополнительная плата за предоставление электронных услуг — то есть тех, которые предоставляют через интернет.