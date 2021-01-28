Какая сумма госдолга приходится на каждого украинца

В январе государственный долг Украины увеличился на 9,9 млрд грн до 2,5 трлн грн.

Об этом пишет Цена государства.

«В январе с государственным долгом ничего впечатляющего не происходило. Долг увеличился всего на 9.9 млрд грн за счет внутренних займов (+14.8 млрд грн «чистыми»). По сравнению с шокирующим декабрем, когда за один месяц долг прыгнул на 153.7 млрд грн (около $ 5.4 млрд по курсу), январский рост — это просто мелочи «, — говорится в сообщении.

В расчете на каждого украинца государственный долг в январе вырос с 60 990 грн до 61 790 грн, или чуть более $ 2 тыс.



Инфографика: Цена государства

Справка Finance.ua:

По данным сайта Цена государства, на 30 декабря государственный долг достиг 2,5 трлн грн, или $ 89,6 млрд.

Большинство работников отдают 50% доходов государству в виде налогов.

В 2021 году эта сумма в среднем составит 111 350 грн, что на 8311 грн больше, чем в этом году. Кстати, большая часть ваших налогов пойдет на пенсионеров — 51 360 грн.

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