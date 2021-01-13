День финансов: 10,95 грн по индексу Биг-Мака, 7 евро за въезд в ЕС

В рабочую субботу, 16 января, расскажем о коммунальных услугах в странах Восточной Европы, и о важных нюансах в законопроекте об «инвестнянях».

Индекс Биг-Мака. По данным издания The Economist, Биг-Мак в Украине стоит 62 гривны, тогда как в США – 5,66 доллара. Реальный курс гривны в таком случае должен составлять 10,95 гривны за доллар. Таким образом сейчас украинская гривна недооценена на 61,1%.

Кстати, по мнению банкира Игоря Львова, самой выгодной валютой для хранения сбережений в 2021 году будет не доллар, а Bitcoin. «Мы видим, что Bitcoin и криптовалюты в 2020 году выросли в 4 раза. В ноябре-декабре Bitcoin был 10,8 тыс. долларов, а сейчас он почти 41 тыс. долл. Это говорит о том, что спрос на эту валюту растет», – отмечает эксперт.

«Инвестняни». Проинформирован – значит вооружен. Союз украинских предпринимателей решил объяснить, что нужно знать инвестору, который стремится получить поддержку от государства. Например, государственная поддержка не распространяется на инвестиционные проекты, отвечающие признакам государственно-частного партнерства, а также не предоставляется в ходе приватизации объектов государственной и коммунальной собственности.

Платный въезд в Европу. Напомним, в ЕС планировали ввести обязательное получение платного разрешения на въезд в ЕС без визы для украинцев с 1 января 2021 года, но перенесли такой шаг на 2022 год.

Чтобы получить разрешение, за каждое обращение нужно заплатить комиссию в размере 7 евро. Для детей до 18 лет и людей старше 70 лет процедура бесплатная. Такая авторизация будет действительна в течение трех лет с даты выдачи и может использоваться для многократных пересечений границы с государствами-членами ЕС в течение 90 дней.

Пенсии за год возросли на 13,8%. По данным Пенсионного фонда, за последний квартал 2020 года размер пенсий вырос на 96,91 грн или на 2,8% (на 1 октября 2020 года средний размер пенсий составил 3 410,60 гривен). А за весь 2020 год средний размер пенсий вырос на 424,53 грн или на 13,8% (на 1 января 2020 года средний размер пенсий составил 3082,98 гривен).

Потеря доходов из-за локдауна. Как свидетельствуют результаты опроса компании Research & Branding Group, для трети киевлян введение локдауна означает потерю дохода, а для каждого пятого — ограничение свободы. Вместе с тем для 23% жителей столицы Украины локдаун является обычной жизнью, а для 9% — это отдых. Следует отметить, что для 6% киевлян локдаун — это и не потеря работы, и не отдых, а тяжелый труд.

Тариф на распределение газа также ограничат. Председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что наряду с ограничением цены газа до 6,99 грн/куб. м, также будет ограничен размер тарифа на распределение газа – до 1,79 грн / куб. м. Он отметил, что это касается мелких “облгазов” типа «Лубныгаз», в которых не срабатывает эффект масштаба.

Добавим, что проблема высоких цен на коммунальные услуги характерна не только для Украины, но и для других стран Восточной Европы. Например, в Латвии дрова являются распространенным способом отопления. Многие люди, чтобы сэкономить на дорогом газе, перешли на альтернативные виды отопления домов.