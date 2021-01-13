Индекс Биг-Мака: доллар должен стоить менее 11 грн

Реальный курс гривны к доллару по версии Биг-Мака должен составлять не более 11 гривен за доллар, что делает украинскую валюту одной из самых недооцененных в мире.

Об этом сообщает The Economist.

Отмечается, что на сегодня в Украине Биг-Мак стоит 62 гривны, тогда как американский бургер стоит 5,66 долларов в США. Делим одно число на другое и получаем результат — 10,95. Именно таким должен быть реальный курс доллара в Украине по индексу Биг-Мака, отмечает издание.

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Таким образом сейчас украинская гривна недооценена на 61,1%.

На первое место недооцененной валюты издание внесло валюту Ливана. В то же время первенство среди переоцененных денег досталось швейцарскому франку.