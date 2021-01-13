Законопроект об «инвестнянях»: Что нужно знать инвестору

В декабре Парламент принял Закон №3760 об «инвестиционных нянях», который предусматривает государственную поддержку проектов со значительными инвестициями.
Союз украинских предпринимателей разъясняет, что важно понимать инвестору, который стремится получить поддержку от государства.
Виды государственной поддержки:
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Требования к инвестиционному проекту:
Государственная поддержка не распространяется на инвестиционные проекты, отвечающие признакам государственно-частного партнерства, а также не предоставляется в ходе приватизации объектов государственной и коммунальной собственности.
Кто не может претендовать на государственную поддержку инвестиционного проекта:
Как получить государственную поддержку проекта со значительными инвестициями:
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