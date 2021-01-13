Законопроект об «инвестнянях»: Что нужно знать инвестору

В декабре Парламент принял Закон №3760 об «инвестиционных нянях», который предусматривает государственную поддержку проектов со значительными инвестициями.

Союз украинских предпринимателей разъясняет, что важно понимать инвестору, который стремится получить поддержку от государства.

Виды государственной поддержки:

освобождение от уплаты отдельных налогов и сборов;

освобождение от налогообложения ввозной пошлиной нового оборудования (оборудования) и комплектующих, ввозимых для реализации инвестпроекта;

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преимущественное право пользования земельным участком государственной или коммунальной собственности (предоставление в пользование или аренду на условиях, определенных специальным инвестдоговором, и с преимущественным правом приобретения такого участка по истечении срока действия договора);

строительство автомобильных дорог, линий связи, средств тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерных коммуникаций и т.п.), необходимых для реализации проекта, за счет средств государственного и местных бюджетов;

государство способствует инвестору со значительными инвестициями в процессе присоединения к сетям тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерным коммуникациям и т.п., принадлежащим субъектам естественных монополий.

Требования к инвестиционному проекту:

это должен быть проект в сфере перерабатывающей промышленности, добычи с целью дальнейшей переработки и/или обогащения полезных ископаемых, обращения с отходами, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, логистики, образования, научной и научно-технической деятельности, охраны здоровья, искусства, культуры, спорта, туризма или курортно-рекреационной сфере;

такой проект предусматривает строительство, модернизацию, техническое и/или технологическое переоснащение объектов инвестирования, приобретение оборудования и комплектующих к нему, а также может предусматривать строительство за счет средств инвестора объектов смежной инфраструктуры;

создание в течение срока реализации проекта не менее 80 новых рабочих мест. Средняя заработная плата работников не менее чем на 15% должна быть превышать размер средней заработной платы по соответствующему виду деятельности в регионе реализации проекта за предыдущий год;

размер инвестиций в течение реализации проекта должен превышать сумму, эквивалентную 20 млн евро по официальному курсу валют;

срок реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями не превышает пять лет.

Государственная поддержка не распространяется на инвестиционные проекты, отвечающие признакам государственно-частного партнерства, а также не предоставляется в ходе приватизации объектов государственной и коммунальной собственности.

Кто не может претендовать на государственную поддержку инвестиционного проекта:

государственные хозяйственные объединения, государственные холдинговые компании, государственные предприятия, учреждения, организации или хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежат государству;

коммунальные унитарные предприятия и хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежат территориальной общине;

неприбыльные предприятия, учреждения и организации;

юридические лица, информация о конечных бенефициарных владельцев которых не раскрыта;

юридические лица, зарегистрированные в государствах (на территориях), отнесенных Правительством к оффшорным зонам и т.д.

Как получить государственную поддержку проекта со значительными инвестициями:

инвестору следует обратиться в уполномоченный орган, который должен оценить проект в течение 60 дней и дать заключение о целесообразности или нецелесообразности реализации проекта (можно обжаловать в суде);

если уполномоченный орган признает проект целесообразным, он в течение 30 рабочих дней направляет его в Правительство и соответствующий орган местного самоуправления;

в течение месяца Правительство принимает решение о заключении специального инвестиционного договора и определяет лицо, уполномоченное на его подписание со стороны государства.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 21 июля поддержала в первом чтении законопроект №3760 «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями».

По результатам рассмотрения проекта во втором чтении 1 декабря, народные депутаты отправили его на повторное второе чтение, поскольку он был разбалансирован проголосованными правками.

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