0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 90 0

Законопроект об «инвестнянях»: Что нужно знать инвестору

Законопроект об «инвестнянях»: Что нужно знать инвестору

В декабре Парламент принял Закон №3760 об «инвестиционных нянях», который предусматривает государственную поддержку проектов со значительными инвестициями.

Союз украинских предпринимателей разъясняет, что важно понимать инвестору, который стремится получить поддержку от государства.

Виды государственной поддержки:

  • освобождение от уплаты отдельных налогов и сборов;
  • освобождение от налогообложения ввозной пошлиной нового оборудования (оборудования) и комплектующих, ввозимых для реализации инвестпроекта;

Читайте также: Закон об «инвестнянях» является позитивным сигналом для инвесторов — Петрашко

  • преимущественное право пользования земельным участком государственной или коммунальной собственности (предоставление в пользование или аренду на условиях, определенных специальным инвестдоговором, и с преимущественным правом приобретения такого участка по истечении срока действия договора);
  • строительство автомобильных дорог, линий связи, средств тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерных коммуникаций и т.п.), необходимых для реализации проекта, за счет средств государственного и местных бюджетов;
  • государство способствует инвестору со значительными инвестициями в процессе присоединения к сетям тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерным коммуникациям и т.п., принадлежащим субъектам естественных монополий.

Требования к инвестиционному проекту:

  • это должен быть проект в сфере перерабатывающей промышленности, добычи с целью дальнейшей переработки и/или обогащения полезных ископаемых, обращения с отходами, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, логистики, образования, научной и научно-технической деятельности, охраны здоровья, искусства, культуры, спорта, туризма или курортно-рекреационной сфере;
  • такой проект предусматривает строительство, модернизацию, техническое и/или технологическое переоснащение объектов инвестирования, приобретение оборудования и комплектующих к нему, а также может предусматривать строительство за счет средств инвестора объектов смежной инфраструктуры;
  • создание в течение срока реализации проекта не менее 80 новых рабочих мест. Средняя заработная плата работников не менее чем на 15% должна быть превышать размер средней заработной платы по соответствующему виду деятельности в регионе реализации проекта за предыдущий год;
  • размер инвестиций в течение реализации проекта должен превышать сумму, эквивалентную 20 млн евро по официальному курсу валют;
  • срок реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями не превышает пять лет.

Государственная поддержка не распространяется на инвестиционные проекты, отвечающие признакам государственно-частного партнерства, а также не предоставляется в ходе приватизации объектов государственной и коммунальной собственности.

Кто не может претендовать на государственную поддержку инвестиционного проекта:

  • государственные хозяйственные объединения, государственные холдинговые компании, государственные предприятия, учреждения, организации или хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежат государству;
  • коммунальные унитарные предприятия и хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежат территориальной общине;
  • неприбыльные предприятия, учреждения и организации;
  • юридические лица, информация о конечных бенефициарных владельцев которых не раскрыта;
  • юридические лица, зарегистрированные в государствах (на территориях), отнесенных Правительством к оффшорным зонам и т.д.

Как получить государственную поддержку проекта со значительными инвестициями:

  • инвестору следует обратиться в уполномоченный орган, который должен оценить проект в течение 60 дней и дать заключение о целесообразности или нецелесообразности реализации проекта (можно обжаловать в суде);
  • если уполномоченный орган признает проект целесообразным, он в течение 30 рабочих дней направляет его в Правительство и соответствующий орган местного самоуправления;
  • в течение месяца Правительство принимает решение о заключении специального инвестиционного договора и определяет лицо, уполномоченное на его подписание со стороны государства.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада 21 июля поддержала в первом чтении законопроект №3760 «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями».
  • По результатам рассмотрения проекта во втором чтении 1 декабря, народные депутаты отправили его на повторное второе чтение, поскольку он был разбалансирован проголосованными правками.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.