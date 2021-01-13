Треть киевлян ожидают потери доходов из-за январского локдауна

Для трети киевлян введение локдауна в январе 2021 года означает потерю дохода, а для каждого пятого — ограничение свободы.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Вследствие роста числа заболеваний коронавирусом в европейских странах за неделю до Рождества (25 декабря) были ужесточены карантинные меры и введен локдаун. В Украине зимний локдаун введен после Рождества (7 января), а соответствующее правительственное решение было принято заранее — в декабре.

Как показывают результаты декабрьского онлайн-опроса жителей Киева, мнения киевлян относительно зимнего локдауна разделились пополам:

42% жителей столицы такое решение Кабинета министров поддержали;

42% — не поддержали;

16% киевлян — не определились.

Несколько выше поддержка ввода локдауна среди женщин и молодежи.



Инфографика: Research & Branding Group

Для трети киевлян (32%) введение локдауна означает потерю дохода, а для каждого пятого (21%) — ограничение свободы. Вместе с тем для 23% жителей столицы Украины локдаун является обычной жизнью, а для каждого десятого (9%) — это отдых. Следует отметить, что для 6% киевлян локдаун — это и не потеря работы, и не отдых, а тяжелый труд.