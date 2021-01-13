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Пенсии за год возросли на 13,8%: сколько в среднем выплачивают в Украине

Пенсии за год возросли на 13,8%: сколько в среднем выплачивают в Украине

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионера. Средний размер выплаты составил 3 507,51 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

За последний квартал 2020 года размер пенсий вырос на 96,91 грн или на 2,8% (на 1 октября 2020 года средний размер пенсий составил 3 410,60 гривен).

За все 2020 год средний размер пенсий вырос на 424,53 грн или на 13,8% (на 1 января 2020 года средний размер пенсий составил 3082,98 гривен).

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Инфографика: ПФ

Напомним, на 1 января 2021 года 68,6% украинских пенсионеров получают пенсионные выплаты через банки, то есть количество таких получателей пенсий составляет 7,6 млн человек.

Справка Finance.ua:

  • В Украине в 2021 году надбавки к пенсиям за стаж повысят дважды: в июле и в декабре. В результате за 10 «дополнительных лет» будут доплачивать на 16,5 грн больше.
  • С 1 января 2021-го украинцам, которым исполнилось 60 лет, но которые должны работать до 63-65 лет из-за отсутствия стажа, прекратили предоставлять помощь.
По материалам Finance.UA
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