Пенсии за год возросли на 13,8%: сколько в среднем выплачивают в Украине

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионера. Средний размер выплаты составил 3 507,51 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
За последний квартал 2020 года размер пенсий вырос на 96,91 грн или на 2,8% (на 1 октября 2020 года средний размер пенсий составил 3 410,60 гривен).
За все 2020 год средний размер пенсий вырос на 424,53 грн или на 13,8% (на 1 января 2020 года средний размер пенсий составил 3082,98 гривен).
Инфографика: ПФ
Напомним, на 1 января 2021 года 68,6% украинских пенсионеров получают пенсионные выплаты через банки, то есть количество таких получателей пенсий составляет 7,6 млн человек.
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