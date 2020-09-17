День финансов, 22 сентября: прогноз по курсу на 2021 от бизнеса, единый смарт-билет, изменение механизма платежей SWIFT

Вторник, 22 сентября: о том, как избавиться от надоедливых коллекторов, и какие изменения в технологии платежей приготовил SWIFT:
Прогноз курса гривны к доллару от бизнеса. На 2021 год украинский бизнес закладывает курс гривны к доллару на уровне 29 грн/доллар. Об этом свидетельствует исследование прогнозов бизнеса Global Outlook, проведенное Европейской бизнес ассоциацией. При этом 60% опрошенных компаний планируют оставить штат в нынешнем составе, 28% – увеличивать.
Закон о предоставлении госгарантий по кредитам частного бизнеса. Согласно закону, в текущем году государство может предоставить портфельные гарантии в объеме до 5 млрд грн. Порядок отбора банков-кредиторов и условия предоставления государственных гарантий на портфельной основе, размер и вид обеспечения, предоставляемого такими субъектами хозяйствования, устанавливаются правительством.
Надоедливые коллекторы: как правильно разговаривать, куда жаловаться. На каких основаниях долг заемщика могут передать коллекторской компании и куда можно пожаловаться на действия коллекторов – в новом видео Finance.ua с начальником Управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольгой Лобайчук.
SWIFT меняет механизм международных платежей. Международная система передачи финансовых данных SWIFT в корне меняет порядок проведения платежей и выполнения операций с ценными бумагами. Изменения обусловлены новой стратегией, которую одобрил совет директоров SWIFT. Что касается платежей, банки смогут расширять предложения для предприятий и потребителей и повышать качество обслуживания конечных клиентов.
Сервис для потенциальных инвесторов. в Киеве презентовали первый сервис для иностранных инвесторов UkraineInvest Guide. Он содержит аналитику и инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе, энергетике, производстве, ИТ секторе, недвижимости и инфраструктуре.
Условия для получения льготной пенсии. Как сообщает Пенсионный фонд, право на пенсию по возрасту на льготных условиях имеют украинцы, которые работали на предприятиях с особо вредными и тяжелыми условиями труда. Согласно законодательству, у них есть возможность выйти на заслуженный отдых раньше остальных.
Единый смарт-билет на транспорт. Сегодня в Украине заработает услуга смарт-билет – один билет на все виды общественного транспорта. Купить билет можно будет на сервисе Smart Ticket, а затем в кассах или других системах по продаже билетов. По словам Криклия, сейчас стоимость единого билета равна стоимости отдельных билетов.
P.s. Помните про услугу «Наличные на кассе» от ПриватБанка и наш материал на этот счет? Да, да – эта та услуга, которая поможет дать «на чай» курьеру, официанту или парикмахеру, купить пучок петрушки у бабушки возле остановки или букет цветов в подземном переходе…
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