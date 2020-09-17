Зеленский подписал закон о предоставлении госгарантий по кредитам частного бизнеса

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно предоставления государственных гарантий на портфельной основе и внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем» № 873-IX, который парламент принял третьего сентября 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Документ направлен на расширение возможности доступа к кредитным ресурсам для микро-, малых и средних предприятий.
Согласно закону, в текущем году государство может предоставить портфельные гарантии в объеме до 5 млрд грн. Для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, которые предоставляются украинским микропредприятиям и МСБ, в размере, не превышающем 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту, необходимо решение Кабинета Министров, согласованное с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.
В документе отмечается, что порядок отбора банков-кредиторов и условия предоставления государственных гарантий на портфельной основе, размер и вид обеспечения, предоставляемого такими субъектами хозяйствования, устанавливаются правительством. Предоставление таких гарантий оформляется в виде договора между Министерством финансов и банком-кредитором.
Кроме того, закон предусматривает внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем, что позволит реализовать инициативы Президента Украины относительно доступного ипотечного кредитования.
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