В Украине вводят единый смарт-билет на транспорт: где заработает услуга и какова стоимость

Сегодня, 22 сентября, в Украине заработает услуга смарт-билет – один билет на все виды общественного транспорта.
Об этом в эфире Завтрака с 1+1 рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
“Это единственный цифровой билет, который анонсировали месяц назад. Но будем дорабатывать в таком пилотном режиме. Начали с популярного направления – “Укрзализныци” и Киевского метрополитена. Но со вторника уже выйдет на промышленную продажу”, – рассказал министр.
Купить билет можно будет на сервисе Smart Ticket, а затем в кассах или другх системах по продаже билетов.
По словам Криклия, сейчас стоимость единого билета равна стоимости отдельных билетов, но министерство дорабатывает так называемую экономическую составляющую сервиса.
“Сейчас это не больше и не меньше стоимости билетов. Комиссию на оплату дополнительных расходов покрывают соответствующие компании. Например, Киевпарксервис или Киевметрополитен. Они покрывают комиссию, чтобы не было дороже. Но цель, чтобы было выгоднее, чтобы была дополнительная экономия”, – рассказал глава министерства.
Он заверил, что до конца года услуга будет возможна во всем столичном транспорте, в Харькове, Мариуполе и Львовской области. Кроме того, это касается автобусных и авиаперевозчиков.
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