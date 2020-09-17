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В ПФУ назвали условия для получения льготной пенсии

В ПФУ назвали условия для получения льготной пенсии

Право на пенсию по возрасту на льготных условиях имеют украинцы, которые работали на предприятиях с особо вредными и тяжелыми условиями труда.

Согласно законодательству, у них есть возможность выйти на заслуженный отдых раньше остальных, сообщает ПФУ.

В Пенсионном фонде отметили, что получать льготную пенсию имеют право граждане:

  • по достижении ими 50 лет, при наличии страхового стажа в 25 лет у мужчин, из них не менее 10 лет на “вредных” работах;
  • 20 лет у женщин, из них не менее 7 лет и 6 месяцев на указанных работах.

Вторая категория граждан — те, кому исполнилось 55 лет, и кто имеет стаж 30 лет у мужчин, из них не менее 12 лет и 6 месяцев на указанных работах, и 25 лет у женщин, из них не менее 10 лет на указанных работах.

При этом, не всегда украинцы, которые полжизни проработали, подвергая свое здоровье опасности, могут добиться начисления льготной пенсии – органы пенсионного обеспечения отказывают в назначении пенсии.

Свои права пенсионеры могут отстаивать в суде. Однако, правительство вскоре планирует сократить количество категорий пенсионеров, которые будут иметь право на получение льготной пенсии.

Так, те граждане, для которых законодательством предусмотрено право выходить на пенсию по “выслуге лет” до достижения общего пенсионного возраста, не смогут получать пенсию, одновременно работая.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июля Пенсионный фонд ввел сервисную услугу “автоматическое назначение пенсии”. Сервис позволяет заблаговременно предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию.
  • Ежемесячную компенсационную выплату в размере до 400 гривен пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет будут выплачивать с 1 июля 2021 года.
  • Народный депутат Украины от фракции «Слуга народа», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова рассказала детали повышения пенсионного возраста в Украине. По словам Третьяковой, в Украине к 2030-2040 годам меньше половины пенсионеров будут иметь достаточный страховой стаж для того, чтобы уйти на пенсию в 60 лет – остальным придется работать до 63 и 65 лет.

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По материалам Хвыля
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