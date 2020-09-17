В ПФУ назвали условия для получения льготной пенсии

Право на пенсию по возрасту на льготных условиях имеют украинцы, которые работали на предприятиях с особо вредными и тяжелыми условиями труда.
Согласно законодательству, у них есть возможность выйти на заслуженный отдых раньше остальных, сообщает ПФУ.
В Пенсионном фонде отметили, что получать льготную пенсию имеют право граждане:
Вторая категория граждан — те, кому исполнилось 55 лет, и кто имеет стаж 30 лет у мужчин, из них не менее 12 лет и 6 месяцев на указанных работах, и 25 лет у женщин, из них не менее 10 лет на указанных работах.
При этом, не всегда украинцы, которые полжизни проработали, подвергая свое здоровье опасности, могут добиться начисления льготной пенсии – органы пенсионного обеспечения отказывают в назначении пенсии.
Свои права пенсионеры могут отстаивать в суде. Однако, правительство вскоре планирует сократить количество категорий пенсионеров, которые будут иметь право на получение льготной пенсии.
Так, те граждане, для которых законодательством предусмотрено право выходить на пенсию по “выслуге лет” до достижения общего пенсионного возраста, не смогут получать пенсию, одновременно работая.
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