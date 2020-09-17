Как получить пенсионные услуги онлайн - объяснение ПФ

С 1 июля Пенсионный фонд ввел сервисную услугу “автоматическое назначение пенсии”. Сервис позволяет заблаговременно предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию.
Об этом сообщила Председатель правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко, пишет Точка доступа.
Украинцы смогут заполнить заявление на назначение пенсии еще до того, как достигнут пенсионного возраста.
Подать заявление в орган ПФУ о назначении пенсии, a также предоставить всю необходимую информацию можно онлайн через сайт ПФУ, или через мобильное приложение “Пенсионный фонд” при помощи квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Для этого на веб-портале Фонда необходимо:
Если нет квалификационной электронной подписи (КЭП) – сделать ее можно онлайн через интернет-банкинг или в одном из Аккредитованных центров сертификации ключей (список центров – здесь).
После того как заявление на автоматическое назначение пенсии проработают, пользователь получит информацию о дате назначения и размере пенсии по СМС, в личном кабинете на портале ПФУ или через мобильное приложение.
Пенсия будет назначаться автоматически, как только пользователь достигнет пенсионного возраста. При этом нет необходимости дополнительно обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда.
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