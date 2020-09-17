Как получить пенсионные услуги онлайн - объяснение ПФ

С 1 июля Пенсионный фонд ввел сервисную услугу “автоматическое назначение пенсии”. Сервис позволяет заблаговременно предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию.

Об этом сообщила Председатель правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко, пишет Точка доступа.

Украинцы смогут заполнить заявление на назначение пенсии еще до того, как достигнут пенсионного возраста.

Подать заявление в орган ПФУ о назначении пенсии, a также предоставить всю необходимую информацию можно онлайн через сайт ПФУ, или через мобильное приложение “Пенсионный фонд” при помощи квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Для этого на веб-портале Фонда необходимо:

Авторизоваться. Зарегистрироваться можно, подав заявление через территориальный орган ПФУ . Его можно написать дома (формы заявлений: для гражданина; для страхователя), или обратиться к работникам фонда за помощью.

на сайте можно зарегистрироваться онлайн с помощью электронной цифровой подписи ( ЭЦП ), БанкИД или МобайлИД (инструкция);

нужно заполнить атрибуты анкеты-заявления; добавить сканированные копии документов;

подписать анкету-заявление КЭП и направить ее в территориальный орган Пенсионного фонда.

Если нет квалификационной электронной подписи (КЭП) – сделать ее можно онлайн через интернет-банкинг или в одном из Аккредитованных центров сертификации ключей (список центров – здесь).

После того как заявление на автоматическое назначение пенсии проработают, пользователь получит информацию о дате назначения и размере пенсии по СМС, в личном кабинете на портале ПФУ или через мобильное приложение.

Пенсия будет назначаться автоматически, как только пользователь достигнет пенсионного возраста. При этом нет необходимости дополнительно обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда.

Справка Finance.ua:

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек. Это связано с ростом минимальной зарплаты с 1 сентября до 5000 гривен.

В Минсоцполитики сообщают, что работают над новыми параметрами пенсионной системы, в результате чего часть украинцев сможет выходить на заслуженный отдых раньше.

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