Третьякова раскрыла нюансы повышения пенсионного возраста

Народный депутат Украины от фракции «Слуга народа», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова рассказала детали повышения пенсионного возраста в Украине.

Об этом она сообщила в интервью «Апостроф TV».

По словам Третьяковой, в Украине к 2030-2040 годам меньше половины пенсионеров будут иметь достаточный страховой стаж для того, чтобы уйти на пенсию в 60 лет – остальным придется работать до 63 и 65 лет.

При этом она подчеркнула, что пенсионный возраст был повышен в октябре 2017 года, однако на самом деле есть три категории пенсионеров по достижению пенсионного возраста, который зависит от наличия страхового стажа.

«Пенсионный возраст был повышен в октябре 2017 года. Это так называемая «реформа Ревы». Тогдашний премьер Гройсман вносил этот законопроект в Верховную Раду. Он был очень быстро проголосован, и я думаю, что часть общества даже не успела оправиться. Некоторые до сих пор не понимают, что у нас есть три пенсионных возраста: 60 лет, 63 года, если ты не набираешь 26-27 лет стажа, и 65 лет. Срок стажа ежегодно увеличивается и идет до 30 лет», – объяснила Третьякова.

Народный депутат также рассказала, что если в Украине в течение десяти лет будут ежегодно увеличиваться требования к страховому стажу, то в 2030-2040 годах меньше половины пенсионеров будут иметь достаточный страховой стаж для того, чтобы получать трудовую пенсию по формуле. «Все остальные, кто не сможет получать эту пенсию по формуле, будут идти в 63. Тот, у кого не будет 25 лет, уйдет на пенсию в 65. Для женщин сейчас действует 59,5 лет, а со следующего года тоже будет 60 – пенсионный возраст мужчин и женщин будет одинаковым».

Вдобавок к этому Третьякова подчеркнула, что в Украине большой проблемой является старение нации. «Сегодня Украина – одна из старейших стран Европы. Процент людей в возрасте 60+ у нас составляет более 20. Это каждый пятый наш гражданин».

Справка Finance.ua:

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