Возраст выхода госслужащих на пенсию в Украине хотят увеличить: кому и как

В Украине разрабатывают механизм, согласно которому государственные служащие смогут выходить на пенсию позже, чем в 65 лет.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

В частности, сейчас государственные служащие должны выходить на пенсию в 60 лет. Если они хотят работать дольше, то по специальному приказу возраст выхода на заслуженный отдых могут продлить до 65 лет. Сейчас же в “Слуге народа” рассматривают возможность устранить данные ограничения.

Стоит отметить, что речь идет об отсрочке самого увольнения из-за выхода на пенсию, при этом сам пенсионный возраст и выплату пенсии переносить не будут.

Также украинцы имеют право не просто продолжить работать на пенсии, но и отсрочить ее выплату. Как напоминает юрист Александр Плахотник, за каждый месяц отсрочки пенсии ее размер увеличивается на 0,5%. При этом, если отсрочить пенсию более чем на 5 лет, надбавка за каждые 12 месяцев составит 0,75%.

Например, если выйти на пенсию в 63 года, размер пенсии увеличится на 18%. Важно отметить, что за неполный месяц доплачивать не будут.

“Человеку, который приобрел право на пенсию по возрасту в соответствии с настоящим Законом, но после достижения пенсионного возраста изъявил желание работать и получать пенсию с более позднего возраста, пенсия по возрасту назначается с учетом страхового стажа на день обращения за назначением пенсии с повышением размера пенсии по возрасту”, – говорится в законе.

Справка Finance.ua:

Кабмин и Верховная Рада планируют с 2021 ввести доплаты к пенсиям для пенсионеров в возрасте от 75 лет – подобные тем, которые в этом году были введены для пенсионеров в возрасте от 80 лет.

В Украине в 2021-м проведут индексацию пенсий. В марте следующего года перерасчет составит около 15%.

Часть пенсионеров имеют право получить единовременную денежную выплату в размере десяти пенсий при выходе на пенсию.

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