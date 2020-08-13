0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 149 0

Как подтвердить стаж для пенсии

Как подтвердить стаж для пенсии

Украинцы, у которых из-за неправильно оформленных трудовых книжек возникают проблемы с Пенсионным фондом, имеют возможность подтвердить свой страховой стаж через суд.

Об этом рассказал в эфире телеканала “Украина 24” советник министра социальной политики Николай Шамбир.

В студию обратилась телезрительница пенсионного возраста, которая рассказала, что ей в свое время не поставили круглую печать на первой странице трудовой книжки, а сейчас в Пенсионном фонде говорят, что трудовая недействительна.

Советник министра ответил ей: “Если пенсионный возраст, надо обращаться в Пенсионный фонд. Если нет первого предприятия, которое выдавало трудовую книжку, возможно, следующие предприятия являются работающими, где она работала, чтобы тот стаж подтвердить. Этот стаж подтвердить в таком случае лучше всего будет через суд”.

Как проверить свой страховой стаж 🧐

Шамбир также отметил, что Минсоцполитики с Пенсионным фондом работает над тем, чтобы урегулировать эту проблему: “Сейчас мы рассматриваем с Пенсионным фондом вопрос создания комиссий, на которые можно будет подавать документы из архивов, подтверждающие страховой стаж – приказы, справки, документы, подтверждающие, что человек там работал. В случае, когда это даже не подтверждается – то свидетельские показания”.

Справка Finance.ua:

  • Украинцы, которые собираются на пенсию, могут через сайт Пенсионного фонда проверить свой страховой стаж и сумму будущих выплат.
  • Украинцы, которым не хватит стажа для выхода на пенсию в 60 лет, могут его докупить. И чем раньше это сделать, тем меньше придется заплатить.
  • Если гражданин при выходе на пенсию имеет сверхнормативный стаж, он может получить надбавку к пенсии.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.