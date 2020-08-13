Как подтвердить стаж для пенсии

Украинцы, у которых из-за неправильно оформленных трудовых книжек возникают проблемы с Пенсионным фондом, имеют возможность подтвердить свой страховой стаж через суд.

Об этом рассказал в эфире телеканала “Украина 24” советник министра социальной политики Николай Шамбир.

В студию обратилась телезрительница пенсионного возраста, которая рассказала, что ей в свое время не поставили круглую печать на первой странице трудовой книжки, а сейчас в Пенсионном фонде говорят, что трудовая недействительна.

Советник министра ответил ей: “Если пенсионный возраст, надо обращаться в Пенсионный фонд. Если нет первого предприятия, которое выдавало трудовую книжку, возможно, следующие предприятия являются работающими, где она работала, чтобы тот стаж подтвердить. Этот стаж подтвердить в таком случае лучше всего будет через суд”.

Шамбир также отметил, что Минсоцполитики с Пенсионным фондом работает над тем, чтобы урегулировать эту проблему: “Сейчас мы рассматриваем с Пенсионным фондом вопрос создания комиссий, на которые можно будет подавать документы из архивов, подтверждающие страховой стаж – приказы, справки, документы, подтверждающие, что человек там работал. В случае, когда это даже не подтверждается – то свидетельские показания”.

Справка Finance.ua:

Украинцы, которые собираются на пенсию, могут через сайт Пенсионного фонда проверить свой страховой стаж и сумму будущих выплат.

Украинцы, которым не хватит стажа для выхода на пенсию в 60 лет, могут его докупить. И чем раньше это сделать, тем меньше придется заплатить.

Если гражданин при выходе на пенсию имеет сверхнормативный стаж, он может получить надбавку к пенсии.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫