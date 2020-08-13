Как подтвердить стаж для пенсии

Украинцы, у которых из-за неправильно оформленных трудовых книжек возникают проблемы с Пенсионным фондом, имеют возможность подтвердить свой страховой стаж через суд.
Об этом рассказал в эфире телеканала “Украина 24” советник министра социальной политики Николай Шамбир.
В студию обратилась телезрительница пенсионного возраста, которая рассказала, что ей в свое время не поставили круглую печать на первой странице трудовой книжки, а сейчас в Пенсионном фонде говорят, что трудовая недействительна.
Советник министра ответил ей: “Если пенсионный возраст, надо обращаться в Пенсионный фонд. Если нет первого предприятия, которое выдавало трудовую книжку, возможно, следующие предприятия являются работающими, где она работала, чтобы тот стаж подтвердить. Этот стаж подтвердить в таком случае лучше всего будет через суд”.
Шамбир также отметил, что Минсоцполитики с Пенсионным фондом работает над тем, чтобы урегулировать эту проблему: “Сейчас мы рассматриваем с Пенсионным фондом вопрос создания комиссий, на которые можно будет подавать документы из архивов, подтверждающие страховой стаж – приказы, справки, документы, подтверждающие, что человек там работал. В случае, когда это даже не подтверждается – то свидетельские показания”.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
🎉Finance.ua научился запоминать вашу языковую версиюВчера, 14:33 - 285 6
Стало известно, кто будет разрабатывать экономическую стратегию Украины до 2030 годаВчера, 10:12 - 944 6
С 1 сентября ГНС возобновит трудовые проверки по зарплатам «в конвертах»Вчера, 08:02 - 3522 4
ТОП-5 стран, в которых украинцы чаще всего открывают банковские счетаВчера, 16:04 - 1886 3
Экономический эффект от работы НАБУ за полгода составил более 1,5 млрд грн - СытникВчера, 21:34 - 193 2
В украинских банках растут гривневые и валютные депозитыВчера, 14:12 - 4590
С 1 сентября ГНС возобновит трудовые проверки по зарплатам «в конвертах»Вчера, 08:02 - 3522 4
"Нафтогаз" запускает новый тариф: как украинцам зафиксировать цену газа на годВчера, 19:01 - 3361 2
Валютная ипотека: Зеленский ветировал закон о моратории на взыскание долговВчера, 12:00 - 2546
Альфа-Банк поздравляет с Днем Независимости Украины и дарит подарки клиентамВчера, 16:30 - 1923
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 1100 1
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1163 3
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1281 5
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 2150 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 1239