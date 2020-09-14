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Доплаты пенсионерам старше 75 лет начнутся с июля 2021 года

Доплаты пенсионерам старше 75 лет начнутся с июля 2021 года

Ежемесячную компенсационную выплату в размере до 400 гривен пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет будут выплачивать с 1 июля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

“16 сентября Кабинет Министров Украины принял постановление “Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем”. С 1 июля 2021 г. пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет будет установлена ​​ежемесячная компенсационная выплата в размере до 400 гривен”, – говорится в сообщении.

Тем, кто будет достигать возраста 75 лет, компенсационная выплата будет установлена ​​с даты достижения такого возраста.

Что еще будет сделано:

  • продолжатся выплаты ежемесячной компенсации в размере до 500 гривен пенсионерам старше 80-летнего возраста. В то же время, будет расширен круг получателей таких выплат;
  • будут повышены минимальные пенсионные гарантии лицам со страховым стажем 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин с 2100 до 2500 гривен;
  • с 2022 года увеличатся компенсационные выплаты пенсионерам, которым исполнилось 75 лет и более и 80 лет и старше на показатель индексации пенсий.

Согласно документу ежегодную индексацию пенсий планируется проводить с 1 марта.

Справка Finance.ua:

  • Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек. Это связано с ростом минимальной зарплаты с 1 сентября до 5000 гривен.
  • В Украине разрабатывают механизм, согласно которому государственные служащие смогут выходить на пенсию позже, чем в 65 лет.
  • В Украине социальные пенсии не назначаются еще с 2005 года. Вместо этого есть материальная помощь.

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По материалам Finance.UA
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