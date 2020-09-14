Доплаты пенсионерам старше 75 лет начнутся с июля 2021 года

Ежемесячную компенсационную выплату в размере до 400 гривен пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет будут выплачивать с 1 июля 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
“16 сентября Кабинет Министров Украины принял постановление “Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем”. С 1 июля 2021 г. пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет будет установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 400 гривен”, – говорится в сообщении.
Тем, кто будет достигать возраста 75 лет, компенсационная выплата будет установлена с даты достижения такого возраста.
Что еще будет сделано:
Согласно документу ежегодную индексацию пенсий планируется проводить с 1 марта.
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