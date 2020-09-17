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В Украине представили сервис для потенциальных инвесторов

В Украине представили сервис для потенциальных инвесторов

Во вторник, 22 сентября, в Киеве презентовали первый сервис для иностранных инвесторов UkraineInvest Guide.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

«С целью повышения инвестиционной привлекательности государства, привлечения потенциальных инвесторов и создания конкурентоспособной экономики Правительством реализуется ряд реформ. Это и земельная реформа, и проведение эффективных прозрачных приватизационных процессов и создание системы государственной поддержки крупных инвестиционных проектов. Наработки офиса «UkraineInvest» и, в частности, презентация гайда является частью широкомасштабного процесса, направленного на усиление инвестиционного потенциала Украины», – отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

«UkraineInvest Guide» включает аналитику и инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе, энергетике, производстве, ИТ секторе, недвижимости и инфраструктуре. Кроме того, инвестиционный гайд содержит целевые инвестиционные программы, направленные на развитие туризма, горнодобывающей промышленности, индустриальных парков, области обращения с отходами и импортозамещения, а также приоритетные объекты приватизации.

«Привлечение инвестиций в экономику Украины является приоритетом для правительства. Ключевую роль в развитии диалога между государством и бизнес-сообществом играет Правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций «UkraineInvest», который инициировал работу над гайдом для продвижения инвестиционного потенциала Украины», – отметил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

«Чтобы привлечь инвесторов, необходимо обеспечить два условия: равные правила игры для всех и прозрачность приватизационного процесса. Наряду с надлежащей подготовкой предприятий к приватизации, обеспечение этих условий – в приоритете Фонда», – подчеркнул Председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.

«UkraineInvest Guide» станет отправной точкой для инвесторов, поскольку содержит актуальную информацию о потенциале Украины и аналитические данные из разных отраслей, а также промотирует истории иностранных компаний, которые уже успешно работают в нашей стране», – отметила заместитель руководителя офиса Президента Украины Юлия Ковалив.

Справка Finance.ua:

  • 21 июля Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №3760 об “инвестиционных нянях”.
  • Закон предусматривает поддержку украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 млн евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Они получат прямой договор с правительством.
По материалам Finance.UA
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