В Украине представили сервис для потенциальных инвесторов

Во вторник, 22 сентября, в Киеве презентовали первый сервис для иностранных инвесторов UkraineInvest Guide.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
«С целью повышения инвестиционной привлекательности государства, привлечения потенциальных инвесторов и создания конкурентоспособной экономики Правительством реализуется ряд реформ. Это и земельная реформа, и проведение эффективных прозрачных приватизационных процессов и создание системы государственной поддержки крупных инвестиционных проектов. Наработки офиса «UkraineInvest» и, в частности, презентация гайда является частью широкомасштабного процесса, направленного на усиление инвестиционного потенциала Украины», – отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
«UkraineInvest Guide» включает аналитику и инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе, энергетике, производстве, ИТ секторе, недвижимости и инфраструктуре. Кроме того, инвестиционный гайд содержит целевые инвестиционные программы, направленные на развитие туризма, горнодобывающей промышленности, индустриальных парков, области обращения с отходами и импортозамещения, а также приоритетные объекты приватизации.
«Привлечение инвестиций в экономику Украины является приоритетом для правительства. Ключевую роль в развитии диалога между государством и бизнес-сообществом играет Правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций «UkraineInvest», который инициировал работу над гайдом для продвижения инвестиционного потенциала Украины», – отметил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.
«Чтобы привлечь инвесторов, необходимо обеспечить два условия: равные правила игры для всех и прозрачность приватизационного процесса. Наряду с надлежащей подготовкой предприятий к приватизации, обеспечение этих условий – в приоритете Фонда», – подчеркнул Председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.
«UkraineInvest Guide» станет отправной точкой для инвесторов, поскольку содержит актуальную информацию о потенциале Украины и аналитические данные из разных отраслей, а также промотирует истории иностранных компаний, которые уже успешно работают в нашей стране», – отметила заместитель руководителя офиса Президента Украины Юлия Ковалив.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Крупнейший российский интернет-магазин начал работать в Украине2 ч. назад - 1245 6
Украинский газ по цене иностранного: в Раде сообщили, как снизить стоимость газа7 ч. назад - 1572 5
Мировые банки годами позволяли клиентам отмывать деньги. Среди них есть украинцы - СМИВчера, 16:15 - 1287 5
В Украине вводят единый смарт-билет на транспорт: где заработает услуга и какова стоимость8 ч. назад - 1415 4
Дальнобойщикам выписали миллионные штрафы (фото)6 ч. назад - 1132 4
Финансист рассказал, что будет с курсом доллара и инфляцией до конца годаВчера, 21:00 - 2192 2
В Украине начали выдавать «зеленые» номера для электроавто (фото)Вчера, 17:25 - 1820 4
Украинский газ по цене иностранного: в Раде сообщили, как снизить стоимость газа7 ч. назад - 1572 5
В Украине вводят единый смарт-билет на транспорт: где заработает услуга и какова стоимость8 ч. назад - 1415 4
Бизнес спрогнозировал курс гривны к доллару на 2021 год2 ч. назад - 1322
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1209
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 695 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3106 10
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 868
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 608