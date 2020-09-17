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SWIFT меняет механизм международных платежей

SWIFT меняет механизм международных платежей

Международная система передачи финансовых данных SWIFT в корне меняет порядок проведения платежей и выполнения операций с ценными бумагами.

Изменения обусловлены новой стратегией, которую одобрил совет директоров SWIFT.

«Эта стратегия позволит финансовым учреждениям мира проводить мгновенные и бесперебойные сквозные транзакции. Мы выйдем за рамки обмена финансовыми сообщениями и предоставим комплексные услуги по управлению транзакциями. Этот новый подход будет поддерживать и ускорять инновации, открывая путь финансовым учреждениям – вне зависимости в сотрудничестве с финтех-компаниями – для создания новых услуг с добавленной стоимостью для поддержания роста их бизнеса», – говорится в сообщении.

Что касается платежей, банки смогут расширять предложения для предприятий и потребителей и повышать качество обслуживания конечных клиентов, отмечает SWIFT.

В сфере операций с ценными бумагами банки получат выгоду от улучшенных процессов сверки, отчетности и обслуживания активов, а также от сквозной прозрачности транзакций, чтобы уменьшить количество неудачных расчетов и штрафов.

В течение следующих двух лет будет модернизирована инфраструктура для трансграничных операций, что позволит финансовым институтам во всем мире проводить транзакции мгновенно и беспрепятственно.

Модернизированная платформа SWIFT обеспечит взаимодействие между финансовыми учреждениями и другими участниками рынка и позволит наладить более бесшовные процессы, оптимизирует скорость и будет поддерживать полную прозрачность и прогнозируемость операций на всех этапах выполнения в любой точке мира.

Нововведение позволит проводить мгновенные бесшовные транзакции между более чем 4 млрд счетов, обслуживаемых финансовыми учреждениями – пользователями финансовой сети SWIFT.

Кроме того, цифровая платформа нового поколения будет использовать API и облачные технологии для предоставления процессинговых сервисов. Ранее банки традиционно разрабатывали их самостоятельно в рамках своей инфраструктуры. Теперь новые технологии позволят сэкономить время и сократить расходы для всей индустрии.

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По материалам Финансовый клуб
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