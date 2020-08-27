Гривне 24 года: основные факты (инфографика)

24 года назад, 2 сентября 1996 года, в Украине после проведения денежной реформы единственным законным средством платежа на территории страны стала гривна.

О значении слова. “Слово “гривна” произошло от слова “грива”, или “загривок”, что значит “шея”. Гривной называли украшение, которое носили “на загривке”. Это было ювелирное изделие в виде обруча из скрепленных проволокой золотых пластин.

Об истории. Первое упоминание «гривны» как денег встречается еще в «Повести временных лет». В 8-9 веках она использовалась при торговле, уплате как мера веса и счета. В середине 14 века гривны постепенно исчезли из обращения, превратившись в денежно-счетное понятие.

Интересно. Как ранее сообщали в НБУ, украинская гривна печатается по самым современным мировым технологиям, а с недавних пор – даже с использованием украинского льна.

О подделке банкнот. По информации регулятора, в течение 2019 года из обращения изъяли почти 8,8 тыс. штук поддельных банкнот на сумму 3,3 млн грн. Большинство (99%) изъятых из обращения банкнот приходится на банкноты 4 номиналов: 500 грн (67% от общего количества изъятых подделок); 100 грн (16%); 50 грн (8%); 200 грн (8%).



Напомним, в 2019 году украинская гривна стала самой недооцененной валютой мира. The Economist опубликовали “индекс бигмака” – исследование, что оценивает стоимость одноименного бургера из сети фастфудов McDonald’s в разных странах по сравнению с его ценой в США (базовым показателем). Согласно ему, украинская гривна заняла четвертое место среди самых недооцененных валют мира. Валюта оказалась недооцененной на 61,9% к американскому доллару.

Справка Finance.ua:

С 1 июля 2018 НБУ прекратил выпуск монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. А с 1 октября 2019 монеты в 1, 2 и 5 копеек перестали быть законным платежным средством в Украине, 25 копеек пока останутся в обращении и будут постепенно выводиться из него.

В течение 2018-2020 годов были введены в обращение монеты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, которые постепенно заменят банкноты соответствующих номиналов.

25 октября 2019 года в наличном обращении появилась банкнота нового высокого номинала – 1000 гривен. В последний раз банкнота самого высокого номинала – 500 гривен – была введена в обращение 13 лет назад.

3 июня 2020 года Национальный банк Украины ввел в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят банкноты.

Как ранее сообщали в НБУ , с учетом срока службы монет замена банкнот низких номиналов на монеты даст возможность государству сэкономить около 1 млрд гривен.

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