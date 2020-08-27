Гривне 24 года: основные факты (инфографика)

24 года назад, 2 сентября 1996 года, в Украине после проведения денежной реформы единственным законным средством платежа на территории страны стала гривна.
О значении слова. “Слово “гривна” произошло от слова “грива”, или “загривок”, что значит “шея”. Гривной называли украшение, которое носили “на загривке”. Это было ювелирное изделие в виде обруча из скрепленных проволокой золотых пластин.
Об истории. Первое упоминание «гривны» как денег встречается еще в «Повести временных лет». В 8-9 веках она использовалась при торговле, уплате как мера веса и счета. В середине 14 века гривны постепенно исчезли из обращения, превратившись в денежно-счетное понятие.
Интересно. Как ранее сообщали в НБУ, украинская гривна печатается по самым современным мировым технологиям, а с недавних пор – даже с использованием украинского льна.
О подделке банкнот. По информации регулятора, в течение 2019 года из обращения изъяли почти 8,8 тыс. штук поддельных банкнот на сумму 3,3 млн грн. Большинство (99%) изъятых из обращения банкнот приходится на банкноты 4 номиналов: 500 грн (67% от общего количества изъятых подделок); 100 грн (16%); 50 грн (8%); 200 грн (8%).
Напомним, в 2019 году украинская гривна стала самой недооцененной валютой мира. The Economist опубликовали “индекс бигмака” – исследование, что оценивает стоимость одноименного бургера из сети фастфудов McDonald’s в разных странах по сравнению с его ценой в США (базовым показателем). Согласно ему, украинская гривна заняла четвертое место среди самых недооцененных валют мира. Валюта оказалась недооцененной на 61,9% к американскому доллару.
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