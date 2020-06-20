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🇺🇦 Конституция = гривна = государство: что Вы знаете о нацвалюте Украины? (тест)

&#127482;&#127462; Конституция = гривна = государство: что Вы знаете о нацвалюте Украины? (тест)

Через несколько дней, 28 июня, Украина будет праздновать День Конституции. Но, далеко не все знают, что сегодня (25 июня) также довольно интересная дата для нашей страны. Год назад, 25 июня 2019, пресс-служба НБУ сообщила о введении купюры номиналом 1000 гривен. Уже с 25 октября 2019 года Нацбанк, как и обещал, ввел в обращение банкноту самого высокого номинала.

Все эти события подтолкнули нас создать небольшой тест как раз перед Днем Конституции. Он не только поможет узнать больше интересных фактов о национальной валюте, но и (надеемся) хоть немного смотивирует каждого гордиться Украиной, ее историей и нацвалютой. Бо ми того варті! 😉

По материалам Finance.UA
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