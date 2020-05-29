НБУ запускает в обращение новую монету номиналом 10 грн (фото, видео)

Сегодня, 3 июня, Национальный банк Украины вводит в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

“С сегодняшнего дня обиходные 10-гривневые монеты являются действительным платежным средством на территории Украины. Ими можно свободно рассчитаться в торговой сети или осуществлять операции в банках. Они постепенно заменят в обращении банкноты номиналом 10 гривен”, – говорится в сообщении.



Инфографика: НБУ

Как выглядят новые монеты номиналом 10 гривен:

на реверсе монеты номиналом 10 гривен размещен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы, повторяющий его изображение на 10-гривневых банкнотах;

на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента указан номинал монеты;

монета изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем;

благодаря своим увеличенным габаритным размерам (диаметр, толщина и гурт) новая обиходная монета существенно отличается от новых обиходных монет номиналом 1, 2 и 5 гривен. В частности, она имеет гурт со специальным крупным рифлением, что позволит легко ее отличить от обиходных монет других номиналов.

Причины замены:

с учетом срока службы монет замена банкнот низких номиналов на соответствующие номиналы монет позволит государству сэкономить около 1 млрд гривен;

продолжительность жизни монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот низких номиналов. Монеты находятся в обращении около 20-25 лет. Зато банкноты номиналом 10 гривен могут находиться в обороте незначительный промежуток времени – в среднем один-два года. Поэтому банкноты нужно почти каждый год печатать, обрабатывать и хранить. В то же время обращение монет требует от государства значительно меньших усилий и средств.

Механизм замены:

с 03 июня 2020 года монеты номиналом 10 гривен становятся действительным платежным средством на территории Украины, ими можно свободно рассчитаться в торговой сети или осуществлять операции в банках;

на первом этапе Национальный банк планирует ввести в оборот свыше 5 млн 10-гривневых монет, которые будут распределены между подразделениями Национального банка в регионах;

специально обменивать банкноты номиналом 10 гривен на обиходные монеты этого номинала не нужно. Постепенно – в результате естественного износа – 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 01 апреля 2020 года в обращении находилось новых обиходных монет номиналами 1 грн – свыше 195 млн шт., 2 грн – почти 190 млн шт., 5 грн – более 7,0 млн шт. Со временем количество оборотных монет в обращении будет увеличиваться в зависимости от потребностей экономики.

По состоянию на 01 апреля 2020 года в обращении находилось 179,3 млн банкнот номиналом 10 гривен.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫