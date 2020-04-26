Монета номиналом 10 гривен появится в обращении в июне (фото)

Национальный банк Украины с 3 июня 2020 года введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Причины замены. С учетом срока службы монет замена банкнот низких номиналов на соответствующие номиналы монет позволит государству сэкономить около 1 млрд гривен. Поскольку продолжительность жизни монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот низких номиналов. Монеты обращаются около 20-25 лет. Банкноты номиналом 10 гривен могут обращаться незначительный промежуток времени – в среднем один-два года. Поэтому банкноты нужно почти ежегодно печатать, обрабатывать и хранить. В то же время обращение монет требует от государства значительно меньших усилий и средств.

Фото НБУ

Как будут менять. С 3 июня 2020 года монеты номиналом 10 гривен станут действительным платежным средством на территории Украины, ими можно свободно расплатиться в торговой сети или проводить операции в банках. На первом этапе Национальный банк планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет, которые будут распределены между подразделениями Национального банка в регионах. Поэтому с 3 июня 2020 года банки смогут получать обновленные денежные знаки в Национальном банке и выдавать их своим клиентам.

Постепенно – в результате естественного износа – 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами. Напомним, что по состоянию на 01 апреля 2020 года в обращении находилось 179,3 млн банкнот номиналом 10 гривен.

Дизайн и защита. Новая оборотная монета номиналом 10 гривен – небольшая по размеру, легкая. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес – 6,4 грамма. Она изготовлена ​​из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Благодаря своим увеличенным габаритным размерам (диаметр, толщина и группа) новая 10-гривневая монета существенно отличается от оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 гривен.

Справка Finance.ua: