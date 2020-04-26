0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1578 0

Монета номиналом 10 гривен появится в обращении в июне (фото)

Монета номиналом 10 гривен появится в обращении в июне (фото)

Национальный банк Украины с 3 июня 2020 года введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Причины замены. С учетом срока службы монет замена банкнот низких номиналов на соответствующие номиналы монет позволит государству сэкономить около 1 млрд гривен. Поскольку продолжительность жизни монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот низких номиналов. Монеты обращаются около 20-25 лет. Банкноты номиналом 10 гривен могут обращаться незначительный промежуток времени – в среднем один-два года. Поэтому банкноты нужно почти ежегодно печатать, обрабатывать и хранить. В то же время обращение монет требует от государства значительно меньших усилий и средств.

Фото НБУ

Как будут менять. С 3 июня 2020 года монеты номиналом 10 гривен станут действительным платежным средством на территории Украины, ими можно свободно расплатиться в торговой сети или проводить операции в банках. На первом этапе Национальный банк планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет, которые будут распределены между подразделениями Национального банка в регионах. Поэтому с 3 июня 2020 года банки смогут получать обновленные денежные знаки в Национальном банке и выдавать их своим клиентам.

Постепенно – в результате естественного износа – 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами. Напомним, что по состоянию на 01 апреля 2020 года в обращении находилось 179,3 млн банкнот номиналом 10 гривен.

Дизайн и защита. Новая оборотная монета номиналом 10 гривен – небольшая по размеру, легкая. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес – 6,4 грамма. Она изготовлена ​​из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Благодаря своим увеличенным габаритным размерам (диаметр, толщина и группа) новая 10-гривневая монета существенно отличается от оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 гривен.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 1 апреля 2020 года в обращении находилось новых оборотных монет номиналами 1 грн – более 195 млн шт., 2 грн – почти 190 млн шт., 5 грн – более 7,0 млн шт.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.