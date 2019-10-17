Как определить подлинность новой купюры в 1000 гривен (видео)

25 октября в наличном обращении появилась банкнота нового высокого номинала – 1000 гривен. На что нужно обращать внимание, проверяя подлинность купюры 1000 гривен.

На этот вопрос отвечает заместитель начальника отдела департамента денежного обращения НБУ Михаил Луценко на странице в Фейсбуке.

На что обращать внимание, чтобы проверить подлинность купюры:

Обратить внимание на бумагу – банкнота напечатана на жесткой бумаге, которая тактильно отличается от обычной.

Определить рельефную печать на лицевой стороне купюры.

Посмотреть на банкноту на свет и проверить водяной знак, светлый элемент водяного знака, сквозной элемент и защитную ленту.

Проверить на купюре оптически изменяемые элементы: спарк и оконно-защитная лента.

При наклоне купюры, элемент спарк меняет цвет с золотистого на зеленый.

При наклоне можно увидеть кинетическое движение изображения на оконной ленте.

Купюру также можно проверить с помощью специального оборудования, например:

С помощью ультрафиолетового света (под его влиянием некоторые краски светятся).

Банкноту можно проверить при инфракрасном свете.

Справка Finance.ua

1000 гривен замещает в обращении часть банкнот номиналами 100, 200 и 500 гривен.

Появление новой банкноты уменьшает среднее количество банкнот, которые приходится носить с собой, и упрощает расчеты и сбережения.