Как определить подлинность новой купюры в 1000 гривен (видео)

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25 октября в наличном обращении появилась банкнота нового высокого номинала – 1000 гривен. На что нужно обращать внимание, проверяя подлинность купюры 1000 гривен.
На этот вопрос отвечает заместитель начальника отдела департамента денежного обращения НБУ Михаил Луценко на странице в Фейсбуке.
На что обращать внимание, чтобы проверить подлинность купюры:
Купюру также можно проверить с помощью специального оборудования, например:
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