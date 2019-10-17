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Как определить подлинность новой купюры в 1000 гривен (видео)

Как определить подлинность новой купюры в 1000 гривен (видео)

25 октября в наличном обращении появилась банкнота нового высокого номинала – 1000 гривен. На что нужно обращать внимание, проверяя подлинность купюры 1000 гривен.

На этот вопрос отвечает заместитель начальника отдела департамента денежного обращения НБУ Михаил Луценко на странице в Фейсбуке.

На что обращать внимание, чтобы проверить подлинность купюры:

  • Обратить внимание на бумагу – банкнота напечатана на жесткой бумаге, которая тактильно отличается от обычной.
  • Определить рельефную печать на лицевой стороне купюры.
  • Посмотреть на банкноту на свет и проверить водяной знак, светлый элемент водяного знака, сквозной элемент и защитную ленту.
  • Проверить на купюре оптически изменяемые элементы: спарк и оконно-защитная лента.

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  • При наклоне купюры, элемент спарк меняет цвет с золотистого на зеленый.
  • При наклоне можно увидеть кинетическое движение изображения на оконной ленте.

Купюру также можно проверить с помощью специального оборудования, например:

  • С помощью ультрафиолетового света (под его влиянием некоторые краски светятся).
  • Банкноту можно проверить при инфракрасном свете.

Справка Finance.ua

  • 1000 гривен замещает в обращении часть банкнот номиналами 100, 200 и 500 гривен.
  • Появление новой банкноты уменьшает среднее количество банкнот, которые приходится носить с собой, и упрощает расчеты и сбережения.
  • В последний раз банкнота самого высокого номинала – 500 гривен – была введена в обращение 13 лет назад.
По материалам Finance.UA
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