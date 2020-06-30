С 1 сентября в Украине возрастет минимальная зарплата. Как будет меняться ЕСВ для ФЛП

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Кабмин обнародовал план повышения минимальной заработной платы с 2020 по 2021 год.
От размера минимальной зарплаты зависит размер единого социального взноса (ЕСВ), который ежеквартально платят ФЛП. AIN.UA посчитал, как он будет расти вместе с минималкой. Так, уже с сентября ЕСВ составит 3300 грн вместо 3117,18 грн за квартал. С июля 2021 года — 4290 грн.
Напомним, поднимать минимальную зарплату будут в три этапа. Таким образом, с текущих 4723 грн она возрастет до 6500 грн в июле 2021 года.
Как возрастет ЕСВ:
ЕСВ в 2020 году:
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