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С 1 сентября в Украине возрастет минимальная зарплата. Как будет меняться ЕСВ для ФЛП

С 1 сентября в Украине возрастет минимальная зарплата. Как будет меняться ЕСВ для ФЛП

Кабмин обнародовал план повышения минимальной заработной платы с 2020 по 2021 год.

От размера минимальной зарплаты зависит размер единого социального взноса (ЕСВ), который ежеквартально платят ФЛП. AIN.UA посчитал, как он будет расти вместе с минималкой. Так, уже с сентября ЕСВ составит 3300 грн вместо 3117,18 грн за квартал. С июля 2021 года — 4290 грн.

Напомним, поднимать минимальную зарплату будут в три этапа. Таким образом, с текущих 4723 грн она возрастет до 6500 грн в июле 2021 года.

Как возрастет ЕСВ:

  • с 1 января 2020 года ЕСВ составляет 1039,06 грн в месяц (4723 грн*22%) или 3117,18 грн за квартал (1039,06*3 месяца);
  • с 1 сентября эта сумма вырастет до 1100 грн в месяц или 3300 грн за квартал.;
  • с 1 января 2021 года — 1320 грн в месяц или 3960 грн за квартал;
  • с 1 июля 2021 года — 1430 грн в месяц или 4290 грн за квартал.

ЕСВ в 2020 году:

  • в связи с карантином украинцам отменили обязательную уплату ЕСВ за март, апрель и май 2020 года. Таким образом, за второй квартал 2020 года минимальная сумма ЕСВ составит 1039,08 грн (только за июль 2020 года) вместо 3117,18 грн;
  • от уплаты ЕСВ за эти месяцы освобождаются самозанятые лица и ФЛП, в том числе на упрощенной системе налогообложения;
  • отмечать каким-то образом неуплату ЕСВ за эти месяцы в отчетности не нужно. Если же предприниматели решили все равно платить ЕСВ, то тогда они отмечают это в отчетности.

Справка Finance.ua:

  • С 3 июня 2020 предпринимателям могут списать суммы недоимки, начисленные плательщикам единого взноса (ЕВ) из числа ФЛП (кроме предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения) и лиц, ведущих независимую профессиональную деятельность.
  • Уведомление плательщиков единого социального взноса об уплате недоимки будет осуществляться по правилам переписки с налогоплательщиками.
  • Рада дополнила список лиц, освобожденных от уплаты ЕСВ.

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По материалам ain.ua
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