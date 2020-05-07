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Рада дополнила список лиц, освобожденных от уплаты ЕСВ

Рада дополнила список лиц, освобожденных от уплаты ЕСВ

Нардепы приняли в целом законопроект о внесении изменений в ЗУ “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”, целью которого является устранение дискриминации по кругу плательщиков ЕСВ.

Соответствующее решение поддержал 321 народный депутат Украины. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Что изменилось:

  • дополнен перечень лиц, освобожденных от уплаты ЕСВ, лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью. Такие лица могут быть плательщиками ЕСВ исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования;
  • уволены лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, от уплаты за себя ЕСВ при условии взятия их на учет как физических лиц-предпринимателей и осуществления ими одного вида деятельности одновременно в качестве ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность;

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  • отменены обязательства для ФЛП (кроме избравших упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности), лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерского хозяйства уплачивать минимальный размер ЕСВ в случае отсутствия деятельности, то есть за месяцы, в которых не был получен доход (прибыль).

Справка Finance.ua:

  • В апреле поступления от единого социального взноса (ЕСВ) уменьшились на 3,8%, что произошло впервые с 2016 года.
  • В связи с отменой штрафных санкций за неуплату ЕСВ с 1 марта по 31 мая из-за коронавируса, Фонд социального страхования недополучил 500 млн грн.
По материалам Finance.UA
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