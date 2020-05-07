Рада дополнила список лиц, освобожденных от уплаты ЕСВ

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Нардепы приняли в целом законопроект о внесении изменений в ЗУ “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”, целью которого является устранение дискриминации по кругу плательщиков ЕСВ.
Соответствующее решение поддержал 321 народный депутат Украины. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
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