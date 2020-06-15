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"Письма счастья" о неуплате ЕСВ начнут приходить по-новому

"Письма счастья" о неуплате ЕСВ начнут приходить по-новому

Уведомление плательщиками единого социального взноса об уплате недоимки будет осуществляться по правилам переписки с налогоплательщиками.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба в Киеве.

“С 1 июля 2020 года в ст. 25 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» произойдет еще одно изменение, которое касается порядка направления плательщикам ЕСВ требований об уплате недоимки с этого взноса. Это будет осуществляться по правилам переписки с налогоплательщиками, установленными ст. 42 Налогового кодекса Украины”, – говорится в сообщении.

Что изменится:

  • плательщики, которые подают отчетность в электронном виде и прошли идентификацию онлайн в электронном кабинете, также будут получать в этом кабинете и требования об уплате ЕСВ.

Справка Finance.ua:

  • 13 мая нардепы постановили в целом законопроект о внесении изменений в ЗУ “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”, целью которого является устранение дискриминации по кругу плательщиков ЕСВ.
  • Власть отреагировала на протесты тысяч украинских предпринимателей. “Спящим” физлицам-предпринимателям разрешили не платить штрафы за неуплату единого социального взноса (ЕСВ), которыми их массово забрасывали с начала года в рамках плана по пополнению госбюджета.
  • Пенсионеры, которые работают сами на себя, полностью освобождены от уплаты ЕСВ. Запрещено двойное начисление ЕСВ на ФЛП. Такие нормы вводит закон №2166, подписанный Президентом.

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По материалам Finance.UA
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