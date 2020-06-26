Как списать долг по единому взносу: алгоритм для недействующих ФЛП

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С 3 июня 2020 предпринимателям могут списать суммы недоимки, начисленные плательщикам единого взноса (ЕВ) из числа ФЛП (кроме предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения) и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность. Такая возможность предусмотрена изменениями в ЗУ “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”.
Об этом напомнили в териториальниих органах ГНС в Запорожской области.
Для списания ФОПы (кроме упрощенцев) в течении 90 дней должны предоставить:
Инфографика: zp.tax.gov.ua
Налоговый орган в течении 15 рабочих дней проведет камеральную проверку, по результатам которой примет решение о списании суммы недоимки, штрафных санкций и пени или мотивированное решение об отказе.
Налоговый орган может отказать списывать суммы недоимки, штрафных санкций и пени, при условии если:
“Карантинные послабления” для бизнеса на период карантина:
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