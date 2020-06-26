Как списать долг по единому взносу: алгоритм для недействующих ФЛП

С 3 июня 2020 предпринимателям могут списать суммы недоимки, начисленные плательщикам единого взноса (ЕВ) из числа ФЛП (кроме предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения) и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность. Такая возможность предусмотрена изменениями в ЗУ “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”.

Об этом напомнили в териториальниих органах ГНС в Запорожской области.

Для списания ФОПы (кроме упрощенцев) в течении 90 дней должны предоставить:

заявление о госрегистрации прекращения предпринимательской деятельности;

отчетность по ЕВ за период с 01.01.2017 до 03.06.2020, если она не была представлена ​​ранее в налоговый орган;

Лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность должны подать:*

в налоговый орган по основному месту учета заявление о снятии с учета в качестве плательщика ЕВ;

отчетность по ЕВ за аналогичный период, если она не была подана раньше.



Инфографика: zp.tax.gov.ua

Налоговый орган в течении 15 рабочих дней проведет камеральную проверку, по результатам которой примет решение о списании суммы недоимки, штрафных санкций и пени или мотивированное решение об отказе.

Налоговый орган может отказать списывать суммы недоимки, штрафных санкций и пени, при условии если:

налогоплательщик получил доход (прибыль) в течение указанного периода;

суммы недоимки, а также штрафы и пеня, начисленные на суммы недоимки, были в полном объеме самостоятельно уплаченные предпринимателем или взысканные.

Справка Finance.ua:

“Карантинные послабления” для бизнеса на период карантина:

до 30 июня освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц ( НДФЛ ) 300% доплаты медикам (но без потерь для местных бюджетов);

помощь по частичной безработице освобождается от обложения НДФЛ и военным сбором;

возможность получать пособие по частичной безработице для ФЛП ;

до конца последнего месяца карантина приостановлены сроки рассмотрения жалоб налогоплательщиков и продлили освобождение от штрафов и пени за просрочку потребительского кредита;

ФЛП освобождаются от уплаты единого социального взноса ( ЕСВ ) за себя до 31 мая;

мораторий на проверки и неприменение штрафов и пени за нарушение налогового законодательства и законодательства по ЕСВ до конца карантина;

продолжается и упрощенная процедура капитализации банков.

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