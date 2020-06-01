День финансов, 4 июня: первые «письма счастья», за газом в банк, Зеленский и «дожимание» до 5-6%

Четверг, 4 июня. День, когда можем вспомнить такое забытое слово «письмо», и рассказать вам о планах Зеленского, МАУ, и «Нафтогаза».

Первые 2400.“Письма счастья» уже в дороге. Нацполиция передала «Укрпочте» первые 2400 админпостановлений за нарушение скоростного режима. В целом с момента запуска автоматической видеофиксации скорости движения полиция зафиксировала почти 100 тысяч нарушений. Любопытно, что только 1 июня в Киеве за первые 17 часов работы камер зафиксировано 35 762 факта. Осталось только, чтобы средства с этих самых админпостановлений направлялись действительно на благие дела. На те же дороги, к примеру.

7 вместо 14. Упрощение регистрации земучастков. Кабинет министров упрощает регистрацию земельных участков в Украине. С 10 июня запускается соответствующий пилотный проект. Это можно будет сделать быстрее и удобнее (в электронной форме и в течение 7 дней вместо 14 дней.

9 правил для старта. Forex, если и начинать, то как? Forex — крупнейший и самый ликвидный рынок в мире с ежедневным оборотом в триллионы долларов, где товаром является валюта. Торговля на Forex — непростое занятие, и новичкам, прежде чем вкладывать деньги в это занятие, нужно уяснить некоторые истины.

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«Дожать» банки до 5-6%. Президент Владимир Зеленский обещает «дожать» банки для снижения ставок по кредитам в гривне до 5-6%. «Кредиты мы дожмем в любом случае. Кредиты для населения мы все равно сделаем максимум… Мы будем двигаться к 5-6%, это очень сложно, но мы будем к этому двигаться. Мы уже сделали 10,5% для «Укравтодора», она привязана к учетной ставке НБУ», — сказал Зеленский.

За 1514 грн на МАУ к морю. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» анонсировала первый внутренний рейс после карантина. Он состоится в Одессу. В пятницу и субботу, 5 и 6 июня, вылетит рейс из Киева в Одессу, а в понедельник и вторник, 8 и 9 июня, вернут отдыхающих из Одессы в Киев. Билет из Киева в Одессу обойдется от 1514 гривен, а в обратную сторону — от 1497 гривен.

Уже с 1 июля за газом в банк. «Нафтогаз Украины» намерен продавать газ для населения через государственные Ощадбанк и ПриватБанк. В отделениях банков можно будет заключить договор с 1 июля 2020 года. «У нас заключены договоры с двумя крупнейшими банковскими сетями и почти заключен договор с крупнейшим почтовым оператором (Ощадбанк, ПриватБанк и «Укрпошта», — ред). Мы также ведем переговоры со многими розничными сетями», — рассказал глава ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» Максим Рабинович.

Девятого узнаем о $5 млрд. Заседание Совета МВФ, на котором примут окончательное решение о выделении Украине первого транша из программы на $5 млрд, состоится 9 июня. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер Денис Шмыгаль. Еще на прошлой неделе Шмыгаль анонсировал совет МВФ на 5 июня.

А больше о том, выплывет ли Украина, взлетят ли курс и цены на бензин, как всегда, расскажет финансовый эксперт Алексей Козырев: