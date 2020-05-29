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МАУ анонсировала первый рейс после карантина

МАУ анонсировала первый рейс после карантина

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” анонсировала первый внутренний рейс после карантина. Он состоится в Одессу.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

В пятницу и субботу, 5 и 6 июня, вылетит рейс из Киева в Одессу, а в понедельник и вторник, 8 и 9 июня, вернут отдыхающих из Одессы в Киев.

Билет из Киева в Одессу обойдется от 1514 гривен, а в обратную сторону – от 1497 гривен.

“Не забывайте о необходимости соблюдать правила карантина, позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты – масках и необходимости соблюдения социальной дистанции в аэропорту”, – говорится в сообщении.

Напомним, с 5 июня в Украине восстанавливают внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – международное.

Кроме того, аэропорт “Киев” возобновляет международные рейсы с 16 мая.

По материалам РБК-Украина
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