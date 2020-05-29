Кабмин упрощает регистрацию земучастков

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Кабинет министров упрощает регистрацию земельных участков в Украине. С 10 июня запускается соответствующий пилотный проект.
Об этом сообщает Правительственный портал.
“Предлагаем расширить принцип экстерриториальности на получение услуги по регистрации земельного участка. Имеется в виду, что гражданин обращается за получением услуги по месту регистрации, а рассматривается заявка в органе другой области Украины”, – отметил глава правительства.
По его словам, таким образом устраняется связь между получателем услуги и поставщиком.
“Это можно будет сделать быстрее и удобнее (в электронной форме и в течение 7 дней вместо 14 дней). С 10 июня предлагаем запустить этот пилотный проект”, – подчеркнул Шмыгаль.
По его словам, это должно ликвидировать коррупцию и сделать услуги по регистрации земельного участка удобными.
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