Кабмин упрощает регистрацию земучастков

Кабинет министров упрощает регистрацию земельных участков в Украине. С 10 июня запускается соответствующий пилотный проект.

Об этом сообщает Правительственный портал.

“Предлагаем расширить принцип экстерриториальности на получение услуги по регистрации земельного участка. Имеется в виду, что гражданин обращается за получением услуги по месту регистрации, а рассматривается заявка в органе другой области Украины”, – отметил глава правительства.

По его словам, таким образом устраняется связь между получателем услуги и поставщиком.

“Это можно будет сделать быстрее и удобнее (в электронной форме и в течение 7 дней вместо 14 дней). С 10 июня предлагаем запустить этот пилотный проект”, – подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, это должно ликвидировать коррупцию и сделать услуги по регистрации земельного участка удобными.

Справка Finance.ua:

В ночь с 30 на 31 марта 2020 года народные депутаты приняли закон о рынке земли.

Если на портале государственных услуг “Дія” не отображается ваш земельный участок, то данные о нем или неполные, либо отсутствуют в Государственном земельном кадастре.

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