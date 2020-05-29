Шмыгаль назвал новую дату получения средств

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Заседание Совета МВФ, на котором примут окончательное решение о выделении Украине первого транша из программы на $5 млрд, состоится 10 июня.
Об этом на заседании Кабмина заявил премьер Денис Шмыгаль.
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«Мы проделали большую работу целой страной, буквально в пятницу были достигнуты окончательные договоренности с МВФ, и сегодня мы можем говорить, что в срок до 10 июня состоится заседание Совета МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша общей суммой в 5 млрд долларов», – подчеркнул Шмыгаль.
Еще на прошлой неделе Шмыгаль анонсировал совет МВФ на 5 июня.
Заседание Совета директоров МВФ состоится 9 июня: на нем будет рассмотрен следующий вопрос: «Ukraine – Restricted Meeting; Ex-Post Evaluation of Exceptional Access under the 2015 Extended Fund Arrangement».
Шмыгаль заявил, что «сторонники политических спекуляций начали распространять мифы вокруг меморандума с МВФ».
«На самом деле в меморандуме существуют четкие структурные маяки от МВФ. Это, в частности, прозрачность работы государственных банков и госкомпаний, усиление корпоративного управления госпредприятий, независимый Антимонопольный комитет, реформа таможни и налоговой, сохранение принципа “деньги ходят за пациентом” в области медицины. А также – приведение цены на газ для населения к рыночному уровню”, – подчеркнул глава правительства.
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