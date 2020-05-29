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Нацполиция отправила первые 2400 "писем счастья"

Нацполиция отправила первые 2400 "писем счастья"

Нацполиция передала “Укрпочте” первые 2400 админпостановлений за нарушение скоростного режима.

Об этом сообщает Twitter патрульной полиции.

В целом с момента запуска автоматической видеофиксации скорости движения полиция зафиксировала почти 100 тысяч нарушений.

1 июня в Киеве за первые 17 часов работы камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировано 35 762 факта.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июня водителям, которые превысили скорость в пределах Киева и Киевской области и попали в поле зрения камер фотовидеофиксации, стали приходить «письма счастья».
  • Напомним, камеры видеофиксации установлены: в городе Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжкими последствиями. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине.
По материалам Finance.UA
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