Нацполиция отправила первые 2400 "писем счастья"

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Нацполиция передала “Укрпочте” первые 2400 админпостановлений за нарушение скоростного режима.
Об этом сообщает Twitter патрульной полиции.
В целом с момента запуска автоматической видеофиксации скорости движения полиция зафиксировала почти 100 тысяч нарушений.
1 июня в Киеве за первые 17 часов работы камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировано 35 762 факта.
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