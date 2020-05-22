День финансов, 26 мая: о расходах на первый год жизни ребенка, дорогих товарах IKEA, долгах Украины

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Вторник, 26 мая. О расходах. Государственных и личных:
О расходах на ребенка. Появление новорождённого расширяет статью семейных расходов. Суммируя все покупки, связанные с беременностью и первым годом жизни ребёнка, аналитики подсчитали, что траты на базовый набор составляют 84 000 гривен, а на расширенный — 138 300 гривен.
О долгах Украины. Государственный и гарантированный государством долг Украины за апрель этого года в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 2,7% – до 2,196 триллиона гривен, а в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 1,3% – до 81,4 миллиарда долларов.
О тратах Минздрава на медсредства. Ежемесячно Украине необходимо примерно 750-760 млн гривен на закупку необходимых медицинских средств. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Как пояснил министр здравоохранения Максим Степанов, сейчас закупка медсредств не является эффективной, поскольку заключение договоров является довольно длительной процедурой.
О прожиточном минимуме. Депутаты предлагают создать предпосылки для повышения прожиточного минимума, привязав его уровень к проценту от среднемесячной зарплаты по стране за год. Об этом говорится в законопроекте №3515. Напомним, что прожиточный минимум с 1 января 2020 года составляет 2027 грн.
О расходах на товары IKEA. Например, на польском сайте IKEA матрас «Ховог» стоит почти 5,7 тыс. грн (в эквиваленте), на российском — 3,6 тыс. грн, а в Украине — 6,5 тыс. грн. В компании попытались объяснить, почему в Украине цены на товары выше, чем в других странах. Отметим, 25 мая компания приняла решение временно ограничить возможность оформлять новые заказы в украинском интернет-магазине, “чтобы удовлетворить спрос и в дальнейшем соответствовать высоким ожиданиям клиентов”.
О расходах на Пенсионный фонд. Налоги на зарплату и введение «второй пенсии». С помощью этого можно решить проблему нехватки финансирования в Пенсионном фонде Украины. По крайней мере, в этом уверена глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. И вот почему
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