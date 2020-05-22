Как планируют менять прожиточный минимум (законопроект)

Депутаты предлагают создать предпосылки для повышения прожиточного минимума, привязав его уровень к проценту от среднемесячной зарплаты по стране за год.

Об этом говорится в законопроекте №3515 “Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по урегулированию вопросов формирования прожиточного минимума и созданию предпосылок для его повышения».

В пояснительной записке говорится, что законопроектом предусмотрено изменить определение прожиточного минимума, установив, что это приемлемый уровень затрат, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека, присущий обществу. Определять размер прожиточного минимума предлагается в расчете на одного человека.

Предполагается, что прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной заработной плате в Украине за год, предшествующий году формирования Государственного бюджета Украины на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года.

Процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной заработной плате должно составлять не менее:

в 2021 году – 40%; в 2022 году – 41%; в 2023 году – 42%; в 2024 году – 43%;

в 2025 году – 44%; в 2026 году – 45%; в 2027 году – 46%; в 2028 году – 47%;

в 2029 году – 48%; в 2030 году – 49%; в 2031 году – 50%.

При этом если фактический размер прожиточного минимума в течение трех месяцев превышает более чем на 10 процентов размер утвержденного прожиточного минимума, Кабмин на основе мониторинга выполнения Государственного бюджета Украины должен рассмотреть вопрос о повышении размера прожиточного минимума.

Предполагается, что орган исполнительной власти, обеспечивающий систематическое исследование расходов домохозяйств, для наблюдения за динамикой уровня жизни в Украине должен проводить опросы домохозяйств относительно фактических расходов на продукты питания, непродуктовые товары, услуги, уход за детьми и процентного размера сбережений в структуре расходов домохозяйств.

Справка Finance.ua:

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц составляет: с 1 января 2020 года – 2027 грн; с 1 июля – 2118 грн; с 1 декабря – 2189 грн.

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