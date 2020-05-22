Как планируют менять прожиточный минимум (законопроект)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Депутаты предлагают создать предпосылки для повышения прожиточного минимума, привязав его уровень к проценту от среднемесячной зарплаты по стране за год.
Об этом говорится в законопроекте №3515 “Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по урегулированию вопросов формирования прожиточного минимума и созданию предпосылок для его повышения».
В пояснительной записке говорится, что законопроектом предусмотрено изменить определение прожиточного минимума, установив, что это приемлемый уровень затрат, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека, присущий обществу. Определять размер прожиточного минимума предлагается в расчете на одного человека.
Предполагается, что прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной заработной плате в Украине за год, предшествующий году формирования Государственного бюджета Украины на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года.
Процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной заработной плате должно составлять не менее:
При этом если фактический размер прожиточного минимума в течение трех месяцев превышает более чем на 10 процентов размер утвержденного прожиточного минимума, Кабмин на основе мониторинга выполнения Государственного бюджета Украины должен рассмотреть вопрос о повышении размера прожиточного минимума.
Предполагается, что орган исполнительной власти, обеспечивающий систематическое исследование расходов домохозяйств, для наблюдения за динамикой уровня жизни в Украине должен проводить опросы домохозяйств относительно фактических расходов на продукты питания, непродуктовые товары, услуги, уход за детьми и процентного размера сбережений в структуре расходов домохозяйств.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В «Слуге Народа» рассказали, как можно бороться с дефицитом Пенсионного фонда4 ч. назад - 1143 11
Нардеп разъяснил, как в Украине подорожают свет и вода4 ч. назад - 1720 10
Семья вышла на прогулку после карантина и нашла на дороге миллион долларов (фото)Вчера, 19:36 - 20000 9
В Украине решили ввести авиационный сбор (инфографика)Вчера, 18:30 - 4033 6
Правительство ожидает транш МВФ на следующей неделе8 ч. назад - 547 5
Семья вышла на прогулку после карантина и нашла на дороге миллион долларов (фото)Вчера, 19:36 - 20000 9
В Украине решили ввести авиационный сбор (инфографика)Вчера, 18:30 - 4033 6
Репутационный срез украинских IT-компаний: лидеры и антилидеры (исследование)5 ч. назад - 2369
В IKEA объяснили, почему в Украине цены на товары выше, чем в других странах6 ч. назад - 2312 3
Во сколько обходится семье первый год жизни ребенка (инфографика)2 ч. назад - 1989 1
Врачи впервые пересадили пораженное коронавирусом легкое19 мин. назад - 13
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 613
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 1102
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 1231
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1565