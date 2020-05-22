Во сколько обходятся семье беременность и первый год жизни ребенка (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Появление новорождённого расширяет статью семейных расходов. Помимо регулярных трат на питание, одежду, подгузники не избежать крупных покупок — детская кроватка, пеленальный столик, коляска и др.
Суммируя все покупки, связанные с беременностью и первым годом жизни ребёнка, можно сказать, что траты на базовый набор составляют 84 000 гривен, а на расширенный — 138 300 гривен.
Об этом сообщают аналитики Picodi.com.
Во время беременности будущей маме потребуется добавить в свой гардероб либо специальную одежду с тянущимися вставками, либо просто вещи большего размера. Базовый набор такой одежды может стоить 14800 грн. Расширенный набор – 28100 грн.
Сумка в роддом типа «стандарт» со всем необходимым для мамы и ребёнка на время пребывания в роддоме обойдётся в 1100 гривен, а «премиум» — в 1600 гривен. Такие сумки можно сформировать самостоятельно, собрать на заказ или купить готовые.
Оснащение дома к появлению нового члена семьи потребует ощутимых затрат – 14800 или 28100 грн.
Транспорт для младенца: коляска 2в1 и автокресло могут стоить 16000 грн. Если у вас особенные требования к коляске и вы хотели бы добавить к средствам передвижения слинг и эргорюкзак, то стоимость возрастает до 28200 грн.
Годовой запас косметики, бытовой химии и подгузников, в зависимости от выбора и финансовых возможностей, будет стоить 12500 или 27500 грн.
Расходы на питание за шесть месяцев составляют 20-25% от всей суммы затрат: в 22600 и 27200 грн обойдётся детское питание общедоступного и премиум сегментов. Одежда – 11400 грн.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кличко анонсировал реконструкцию КрещатикаВчера, 16:47 - 1850 13
IKEA приостановила работу интернет-магазина в УкраинеВчера, 15:20 - 5808 9
Семья вышла на прогулку после карантина и нашла на дороге миллион долларов (фото)Вчера, 19:36 - 15900 8
Нардеп разъяснил, как в Украине подорожают свет и вода3 ч. назад - 1263 7
В Украине решили ввести авиационный сбор (инфографика)Вчера, 18:30 - 3767 6
Семья вышла на прогулку после карантина и нашла на дороге миллион долларов (фото)Вчера, 19:36 - 15900 8
В Украине решили ввести авиационный сбор (инфографика)Вчера, 18:30 - 3767 6
В IKEA объяснили, почему в Украине цены на товары выше, чем в других странах4 ч. назад - 1927 1
Репутационный срез украинских IT-компаний: лидеры и антилидеры (исследование)3 ч. назад - 1883
Кличко анонсировал реконструкцию КрещатикаВчера, 16:47 - 1850 13
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 603
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 1086
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 1226
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1557
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 2472 3