Во сколько обходятся семье беременность и первый год жизни ребенка (инфографика)

Появление новорождённого расширяет статью семейных расходов. Помимо регулярных трат на питание, одежду, подгузники не избежать крупных покупок — детская кроватка, пеленальный столик, коляска и др.

Суммируя все покупки, связанные с беременностью и первым годом жизни ребёнка, можно сказать, что траты на базовый набор составляют 84 000 гривен, а на расширенный — 138 300 гривен.

Об этом сообщают аналитики Picodi.com.

Во время беременности будущей маме потребуется добавить в свой гардероб либо специальную одежду с тянущимися вставками, либо просто вещи большего размера. Базовый набор такой одежды может стоить 14800 грн. Расширенный набор – 28100 грн.

Сумка в роддом типа «стандарт» со всем необходимым для мамы и ребёнка на время пребывания в роддоме обойдётся в 1100 гривен, а «премиум» — в 1600 гривен. Такие сумки можно сформировать самостоятельно, собрать на заказ или купить готовые.

Оснащение дома к появлению нового члена семьи потребует ощутимых затрат – 14800 или 28100 грн.

Транспорт для младенца: коляска 2в1 и автокресло могут стоить 16000 грн. Если у вас особенные требования к коляске и вы хотели бы добавить к средствам передвижения слинг и эргорюкзак, то стоимость возрастает до 28200 грн.

Годовой запас косметики, бытовой химии и подгузников, в зависимости от выбора и финансовых возможностей, будет стоить 12500 или 27500 грн.

Расходы на питание за шесть месяцев составляют 20-25% от всей суммы затрат: в 22600 и 27200 грн обойдётся детское питание общедоступного и премиум сегментов. Одежда – 11400 грн.

Справка Finance.ua:

В Украине предусмотрено получение денежного пособия при рождении ребёнка. В 2020 году размер пособия составляет 41280 гривен, и оно выплачивается постепенно, пока ребёнку не исполнится 3 года.

За первый год родители получат 20640 грн — эта сумма покрывает четвёртую часть расходов на базовый набор.

Родителям полагается единовременная натуральная помощь «пакет малыша» — набор необходимых новорождённому на первое время вещей стоимостью 5000 гривен.

Оформить пособие при рождении ребенка в условиях карантина можно онлайн, используя электронную цифровую подпись.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.