Как оформить пособие при рождении ребенка онлайн (инфографика)

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Оформить пособие при рождении ребенка в условиях карантина можно онлайн, используя электронную цифровую подпись.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Как оформить пособие онлайн:
1) Зайти на сайт Министерства соцполитики.
2) Авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или электронной почты. При выборе второго варианта Вам придется посетить орган соцзащиты населения, чтобы лично подписать документы. Поэтому министерство рекомендует оформить подпись онлайн через ПриватБанк. Как сделать электронную подпись – по ссылке.
3) Заполнить электронное заявление на назначение пособия.
Что необходимо для заявления:
Не нужно сканировать документы, достаточно лишь заполнить соответствующие графы.
Также в заявлении следует указать сведения о ребенке, матери, отце, месте регистрации и фактического проживания, если они разнятся. И выбрать способ, которым удобно получать выплаты: на карту или в почтовом отделении.
В конце система автоматически подскажет территориальный орган социальной защиты, который должен рассмотреть запрос.
4) Если у вас есть КЭП, подпишите заявление и подайте его на рассмотрение.
5) Решение о назначении пособия должны прислать на вашу электронную почту примерно в течение 2 недель с момента обращения.
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