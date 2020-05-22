На медсредства ежемесячно требуется 750 млн - Минздрав

Ежемесячно Украине необходимо примерно 750-760 млн гривен на закупку необходимых медицинских средств.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как пояснил министр здравоохранения Максим Степанов, сейчас закупка медсредств не является эффективной, поскольку заключение договоров является довольно длительной процедурой.

“Генеральный директор ГП “Медицинские закупки Украины” Арсен Жумадилов сообщил, что госпредприятие начинает закупки по сокращенной процедуре в системе ProZorro. На это выделено почти 3 миллиарда гривен, а ежемесячная потребность для закупки необходимых средств для всей Украины составляет примерно 750-760 млн грн”, – сказано в сообщении.

Первые поставки в украинские больницы можно ожидать уже на следующей неделе.

Кроме того, Украина обсуждает сотрудничество с международными организациями. В частности, соглашение со Всемирным банком предусматривает закупку респираторов на сумму 1,2 млн долларов.