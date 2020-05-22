В «Слуге Народа» рассказали, как можно бороться с дефицитом Пенсионного фонда

Налоги на зарплату и введение «второй пенсии». С помощью этого можно решить проблему нехватки финансирования в Пенсионном фонде Украины.

Соответствующее заявление сделала глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в эфире телеканала “Украина 24”.

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Мы с 2017 года облагаем налогом так называемых “спящих” ФЛП, которые даже не имеют дохода, и там сформировалась в ПФУ задолженность таких ФЛП, которая составляет около 10 млрд гривен. Исходя из этого баланса, мы считаем, что каждый работающий человек должен ежемесячно платить достаточно налогов, чтобы содержать одного пенсионера. Если у нас средняя пенсия 3100 грн, то соответственно каждый из работающих должен платить примерно 3100 грн, – заявила Галина Третьякова.

Народный депутат добавила, что решить проблему в пенсионной сфере в стране поможет введение второго уровня пенсионной системы.

“И без радикальных шагов, как введение второго уровня соцобеспечения, резкого увеличения размера ЕСВ – мы пенсионную систему не сбалансируем”, – отметила Галина Третьякова.