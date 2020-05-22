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В IKEA объяснили, почему в Украине цены на товары выше, чем в других странах

В IKEA объяснили, почему в Украине цены на товары выше, чем в других странах

Конечные цены на товары, предложенные на момент запуска онлайн-магазина IKEA в Украине, обусловлены следующими факторами: объемами, импортными пошлинами, колебаниями валюты, транспортными затратами, текущими рыночными условиями и прочим.

Так в пресс-службе компании объяснили в комментарии The Page цены, которые выше, чем у стран-соседей.

«Мы будем продолжать упорно работать над тем, чтобы в будущем предложить более низкие цены на нашу продукцию и услуги», — отметили в IKEA.

Стоит заметить, что на польском сайте IKEA матрас «Ховог» стоит почти 5,7 тыс. грн (в эквиваленте), на российском — 3,6 тыс. грн, а в Украине — 6,5 тыс. грн. Такая же ситуация и с диваном «Фрихетен». В Польше он стоит почти 9,5 тыс. грн, в России — 8 тыс. грн, а украинцам он обойдется в 11 тыс. грн. Стоит также отметить, что цены на небольшие товары (декор и прочее) не очень отличаются.

Справка Finance.ua:

  • Впервые IKEA объявила о намерении выйти на украинский рынок в конце 2017 года.
  • Сначала первый магазин в Украине в новом формате city store компания собиралась открыть в столичном ТРЦ Ocean Mall.
  • В июле прошлого года IKEA запустила веб-сайт для украинских покупателей. Компания также объявила о наборе 100 сотрудников в свой первый магазин городского формата в Киеве. В начале декабря 2019 года открытие физического магазина компании отложили, но пообещали весной 2020 года запустить онлайн-магазин.
  • 25 мая компания приняла решение временно ограничить возможность оформлять новые заказы в украинском Интернет-магазине, чтобы удовлетворить спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA и ожиданиям клиентов.
По материалам The page
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