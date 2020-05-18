День финансов, 21 мая: реформа ГАСИ, помощники во время карантина, тонкости е-подписи

Четверг, 21 мая. О банковских счетах украинцев и первой WTI в нашей стране.

В Украину впервые прибыла WTI. В Украину прибыл танкер UMLMA под флагом Катара, который доставил 76 430 тонн нефти WTI. Так называемая “легкая техасская” нефть – West Texas Intermediate доставлена в Украину впервые. Сырье закуплено для нужд Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

О тарифах на распределение газа в Киеве. Как рассказала начальник управления по работе с абонентами АО “Киевгаз” Людмила Гребещук, если потребитель использует газ или пользовался в прошлом году, он обязательно платит за услугу распределения природного газа. Оплата за услугу распределения зависит только от потребленного газа за прошедший газовый год и от тарифа, который установлен для киевлян. Как она отметила, в апреле сумма задолженности киевлян за поставки природного газа составила 255 млн грн.

Как подписать документ при помощи е-подписи. Документы с электронной подписью имеют такую же юридическую силу, как и документы, подписанные собственноручно. С помощью такой подписи можно подписывать электронные документы, пользоваться электронными услугами, регистрироваться на государственных порталах и т. д.

По ссылке дальше инструкция о том, как подписать документ за 3 минуты на портале “Дія”.

Не только “Дія” может существенно помочь каждому из нас на карантине. Пандемия COVID-19 существенно изменила жизнь людей. И хотя понемногу открываются магазины, салоны красоты, парки, запускается транспорт… Но жизнь еще далека от той, что была раньше. Для тех, кто не хочет лишний раз выходить на улицу и рисковать своим здоровьем, Finance.ua решил подготовить отдельный материал о сервисах-помощниках, которые могут обеспечить вас на карантине всем необходимым для нормальной жизни.

ГАСИ. Шмыгаль. И предложение по контролю. Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает отменить государственный контроль в процессе строительства и оставив его только на этапе ввода объекта в эксплуатацию. Как он объяснил, нужно отделить контрольную функцию, выбросить лицензирование как ненужное, забрать контроль на входе и поставить контроль только на этапе ввода в эксплуатацию.

Деньги МВФ, РРО и наличка. Ждать ли доллар по 30? На нашем YouTube-канале Finance.ua вышло новое видео. Финансовый эксперт Алексей Козырев раскроет самые актуальные вопросы: сможет ли Украина “прожить” без денег МВФ; будет ли пользоваться популярностью снятие наличных в магазинах. Также эксперт даст свой прогноз курса на следующую неделю.

Год 2020. А вы знали, что 22% украинцев все еще не имеют банковских счетов? Фантастика, скажите Вы, но нет – об этом свидетельствуют результаты опроса ФГВФЛ. И это при том, что с 2017 года доля тех, кто хранит больше половины своих средств в банке, выросла с 8% до 13%. Кстати, напомним, что с помощью Finance.ua можно заработать больше на своих вкладах. Заходите на специальный раздел “Бонус к депозиту” и получайте весомый плюс к ставке 👛