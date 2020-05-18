В "Киевгазе" назвали последствия неуплаты за поставку газа

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В апреле сумма задолженности киевлян за поставки природного газа составила 255 млн грн.
Об этом заявила на брифинге в четверг начальник управления по работе с абонентами АО “Киевгаз” Людмила Гребещук.
“Уровень оплаты за услуги распределения природного газа в апреле снизился. Потребители рассчитались за предоставленные услуги с компанией “Киевгаз” на 75%. Если говорить об услуге поставки природного газа, то, по данным ГП “КиевГазЭнерджи”, сумма задолженности составляет 255 млн грн. Не рассчитались с компанией почти 625 тыс. потребителей”, – сказала Гребещук.
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Как она отмечает, снижение уровня оплаты за услуги может негативно сказаться на работе предприятия, поскольку оплата за распределение природного газа – это средства, которые направляются в первую очередь на ремонт и замену изношенных участков газопровода, работу аварийных бригад, в том числе на оперативное реагирование на аварийные ситуации
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