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В "Киевгазе" назвали последствия неуплаты за поставку газа

В "Киевгазе" назвали последствия неуплаты за поставку газа

В апреле сумма задолженности киевлян за поставки природного газа составила 255 млн грн.

Об этом заявила на брифинге в четверг начальник управления по работе с абонентами АО “Киевгаз” Людмила Гребещук.

“Уровень оплаты за услуги распределения природного газа в апреле снизился. Потребители рассчитались за предоставленные услуги с компанией “Киевгаз” на 75%. Если говорить об услуге поставки природного газа, то, по данным ГП “КиевГазЭнерджи”, сумма задолженности составляет 255 млн грн. Не рассчитались с компанией почти 625 тыс. потребителей”, – сказала Гребещук.

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Как она отмечает, снижение уровня оплаты за услуги может негативно сказаться на работе предприятия, поскольку оплата за распределение природного газа – это средства, которые направляются в первую очередь на ремонт и замену изношенных участков газопровода, работу аварийных бригад, в том числе на оперативное реагирование на аварийные ситуации

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2458 О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

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По материалам Finance.UA
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