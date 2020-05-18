Киевлянам объяснили процедуру установления тарифа на распределение газа

Для киевлян установлен наименьший тариф на услугу распределения природного газа. Устанавливает тариф регулятор – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом заявила на брифинге в четверг начальник управления по работе с абонентами АО “Киевгаз” Людмила Гребещук.

“Раньше потребитель платил за потребленный газ одним платежом, и в составе этого платежа была и цена, заложенная за газ, и был заложен тариф на распределение природного газа. После разделения оплаты за природный газ, которое состоялось в январе 2020 года, потребитель получает две отдельные квитанции”, – сказала Гребещук.

Квитанции. Одна из квитанций – от компании-поставщика, ДП “КиевГазЭнерджи”, которое формирует квитанцию именно за потребленный газ. От компании “Киевгаз” потребитель получает вторую квитанцию – за распределение природного газа. Распределение – это транспортировка этого газа в дом каждого потребителя.

Как устанавливается тариф и от чего зависит оплата:

Если потребитель использует газ или пользовался в прошлом году, он обязательно платит за услугу распределения природного газа

Тариф на распределение устанавливается регулятором НКРЭКУ , он неизменен.

Оплата за услугу распределения зависит только от потребленного газа за прошедший газовый год и от тарифа, который установлен для киевлян.

По словам Гребещук, именно для киевлян установлен наименьший тариф на услугу распределения природного газа.