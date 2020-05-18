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В Украину впервые прибыла американская нефть WTI

В Украину впервые прибыла американская нефть WTI

В Украину прибыл танкер UMLMA под флагом Катара, который доставил 76 430 тонн нефти WTI, ранее не импортировавшейся.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Одесского морского порта.

“Порт отправки – Nederland Texas. В роли продавца и фрахтовщика судна выступила транснациональная нефтегазовая компания ВР. Сырье закуплено для нужд Кременчугского нефтеперерабатывающего завода”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что так называемая “легкая техасская” нефть – West Texas Intermediate (WTI) доставлена ​​в Украину впервые. Используют ее в основном для производства бензина. Традиционно высокий спрос на нефть этой марки в США и Китае.

В последние дни стоимость нефти растет и сегодня торгуется на уровне 33-34 доллара за баррель. Нефть марки Brent стоит более 36 долларов за баррель. Таким образом, нефть торгуется на максимуме с 11 марта.

По материалам Корреспондент.net
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