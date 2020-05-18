В Украину впервые прибыла американская нефть WTI

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украину прибыл танкер UMLMA под флагом Катара, который доставил 76 430 тонн нефти WTI, ранее не импортировавшейся.
Об этом сообщает пресс-служба Администрации Одесского морского порта.
“Порт отправки – Nederland Texas. В роли продавца и фрахтовщика судна выступила транснациональная нефтегазовая компания ВР. Сырье закуплено для нужд Кременчугского нефтеперерабатывающего завода”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что так называемая “легкая техасская” нефть – West Texas Intermediate (WTI) доставлена в Украину впервые. Используют ее в основном для производства бензина. Традиционно высокий спрос на нефть этой марки в США и Китае.
В последние дни стоимость нефти растет и сегодня торгуется на уровне 33-34 доллара за баррель. Нефть марки Brent стоит более 36 долларов за баррель. Таким образом, нефть торгуется на максимуме с 11 марта.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевлянам объяснили процедуру установления тарифа на распределение газа5 ч. назад - 1179 14
ОАЭ запустят зонд на МарсВчера, 23:47 - 421 9
Президент прокомментировал ситуацию с "Укрбудом"Вчера, 14:47 - 1848 9
В Киеве ремонтируют и строят 13 мостов и путепроводовВчера, 19:15 - 721 6
В Киеве начальница отделения госбанка обокрала клиентов на более, чем миллион гривен4 ч. назад - 1240 4
Межбанк: неожиданный итог для доллараВчера, 18:55 - 6407
Работники офисов могут вновь вернуться на свои рабочие места: каковы правила8 ч. назад - 2865 2
Какие льготы имеют матери с детьми с инвалидностью при выходе на пенсию9 ч. назад - 1933 1
В "Киевстар" проблемы с интернетом и звонками5 ч. назад - 1373
Правительство распределило 32-миллиардную прибыль ПриватБанкаВчера, 20:24 - 1341
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазиновВчера, 11:35 - 347
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 794
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1181
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 1886 3
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)12.05.2020, 10:30 - 1184